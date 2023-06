Los Anillos de Poder | El director J. A. Bayona dice que quiere volver a la serie en temporadas futuras

En septiembre del año pasado, se estrenó El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder - 90%, la ambiciosa serie de Amazon Prime Video que presentó una nueva era inspirada en la épica saga de J.R.R. Tolkien . Producida por Amazon Studios en colaboración con Tolkien Estate, HarperCollins y New Line Cinema, Los Anillos de Poder llegó al servicio de streaming como el programa más costoso de todos los tiempos, con cinco temporadas en los planes del estudio y un presupuesto de aproximadamente US$ 715 millones en tan sólo su primera temporada (via Wall Street Journal).

En una entrevista reciente con Comic Book, el director de la primera temporada de Los Anillos de Poder, J.A. Bayona, habló acerca de la gran tarea que recayó sobre los hombros de los responsables de la serie, pues ciertamente no sería nada sencillo hacer justicia al material original. Esto dijo el director de cine y productor español:

Fue una gran [responsabilidad]. Tengo mucho respeto por los libros. Los leí cuando era niño y los volví a leer para preparar el programa. Sentías la responsabilidad de llevar una historia tan hermosa a la pantalla.

Si bien se trató de un misión compleja, Bayona aseguró que revisar los libros de Tolkien a detalle facilitó su trabajo debido a lo completos que son:

De hecho, fue genial porque cuando los volví a leer, noté lo extraordinaria que es la escritura. Y en realidad fue muy útil para mí porque todo era tan detallado, tan rico que cada vez que podía regresar y obtener ideas de allí.

Bayona se encargó de la dirección de los dos primeros episodios de la temporada 1 de Los Anillos de Poder, mientras que Wayne Che Yip y Charlotte Brändström se encargaron del resto de los capítulos. La segunda temporada del show se encuentra en camino, pero esta vez Bayona no forma parte de la plantilla de directores. Bayona explicó su ausencia en el desarrollo de la nueva temporada:

Desafortunadamente no tuve tiempo para participar en la segunda temporada. He estado trabajando en una película, en la que todavía estoy trabajando. Eso ha sido muy exigente. He estado en contacto con los chicos y con los actores tratando de averiguar qué está pasando, qué va a pasar. Es muy emocionante. Estoy muy emocionado de ver la segunda temporada.

De acuerdo con la información de Comic Book, Bayona tuvo que abandonar la serie en para la segunda temporada debido a conflictos con su agenda, pero aseguró que le encantaría volver a trabajar en Los Anillos de poder en temporadas futuras. Esto dijo el cineasta al medio:

Sí, seguro. Tengo grandes amigos allí con los que me encantaría volver a relacionarme con ellos.

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, serie desarrollada por John D. Payne y Patrick McKay, e inspirada en la obra del legendario escritor J.R.R. Tolkien, prometía ser uno de los mejores títulos de fantasía para la televisión de todos los tiempos, pero al final no fue lo que muchos esperaban. El show llegó a Prime Video el 1 de septiembre del año pasado y si bien su extraordinaria calidad visual, entre otros elementos, logró deslumbrar los ojos de miles de espectadores, a largo plazo la trama no consiguió atrapar a los fanáticos más leales de Tolkien.

La serie nos conduce hasta la Segunda Edad de la Tierra Media, miles de años antes de los eventos de El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo. El programa es protagonizado por Robert Aramayo como Elrond, Owain Arthur como el Príncipe Durin IV, Morfydd Clark como Galadriel, Nazanin Boniadi como Bronwyn e Ismael Cruz Cordova como el elfo guerrero, Arondir.