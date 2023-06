Tom Holland declara a Spider-Man: Un Nuevo Universo como la mejor película del superhéroe

El amigable Hombre Araña es también muy humilde. Tal como muchos fanáticos del arácnido héroe, el actor Tom Holland, quien le da vida al personaje en la franquicia de Marvel, declaró que Spider-Man: Un Nuevo Universo - 100% es la mejor entrega del trepador de muros. Aunque lamentó no haber visto la segunda todavía, expresó mucha emoción por el estreno de Spider-Man: A Través del Spider-Verso - 92%.

Durante la premiere de The Crowded Room, su siguiente proyecto que se estrenará la siguiente semana, el actor Tom Holland fue cuestionado por AP sobre la mejor película de Spider-Man y su respuesta fue muy sencilla: Un Nuevo Universo. Esto fue lo que dijo sobre el equipo que trabajó en ambas entregas animadas, de las cuales la más reciente acaba de llegar a cartelera:

Creo que la primera película del Spider-verso es la mejor película de Spider-Man que se haya hecho jamás. Estoy muy orgulloso de todos los que estuvieron involucrados en ella. Amy Pascal [la productora] es como mi mamá y se supone que iba a ir a verla con ella, pero no pude por estar trabajando. Pero estoy muy orgulloso de ellos, estoy emocionado por la segunda y seguro de que va a cumplir con todas las expectativas. No puedo esperar a verla.

Como saben, las películas del Spider-Verso cuentan la historia de Miles Morales, un joven que es mordido por una araña radiactiva de otra dimensión, lo que le da poderes y lo lleva a convertirse en el héroe. La secuela lo verá enfrentarse a un enemigo llamado la Mancha, quien tiene la habilidad de crear portales a otros universos. Con la ayuda de sus viejos aliados, tendrá que detenerlo.

Holland, por su parte, tuvo su propia versión de un encuentro multiversal con Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92%. La tercera entrega de su franquicia como Peter Parker lo vio hacer equipo con las versiones del personaje de Tobey Maguire y Andrew Garfield y pelear contra los villanos de esas otras franquicias. Él ha sido un ferviente seguidor del héroe desde que era niño.

Aunque las películas animadas se han regocijado en el hecho de poder presentar múltiples versiones del personaje, los tres actores que han dado vida al héroe en live-action no han todavía aparecido, ni siquiera en cameos de voz, en las películas. En el pasado, Holland incluso ha expresado deseos de tener una aparición en ellas, aunque quizá sea posible para la tercera, la cual llevará por título Beyond the Spider-Verse.

De momento, se sabe que Sony está trabajando en el cuarto filme con Holland, quien la próxima semana estrenará The Crowded Room, miniserie original de Apple TV Plus en la que dará vida a un joven involucrado en un fatal tiroteo. Después de ser detenido por la investigadora a cargo, comenzará a revelar los hechos que lo llevaron a cometer tal delito. El show llegará a la plataforma el 9 de junio.

