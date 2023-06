Spider-Man: A Través del Spider-Verso rompe récord de taquilla para una película animada

Luego de triunfar al ser aplaudida por la crítica y los fans, Spider-Man: A Través del Spider-Verso - 92% está lista para romper récords en taquilla, y ya tuvo un inicio impresionante que superó todas las expectativas, pues recaudó US$ 16 millones en la noche de preestreno. De acuerdo con Comic Book, esta cifra es la segunda más alta en la historia de las películas animadas para una noche de preestreno, únicamente superada por Los Increíbles 2 - 90%.

También te puede interesar: RESEÑA | Spider-Man: A través del Spider-Verso | Un universo en cada encuadre

Es importante resaltar que Los Increíbles 2 ostenta el récord de la mayor recaudación durante el fin de semana de apertura para una película animada. Asimismo, la película logró acumular más de US$ 1.2 mil millones en taquilla, convirtiéndose en uno de los largometrajes animados más exitosos de todos los tiempos. Las estimaciones de taquilla sugieren que Spider-Man: A través del Spider-Verso no superará los US$ 180 millones que recaudó Los Increíbles 2 en su fin de semana de estreno. No obstante, se espera que la película logre recaudar entre US$ 80 y 90 millones en la taquilla doméstica (Estados Unidos y Canadá) y US $150 millones a nivel global.

Estas cifras no se comparan con el estreno de Super Mario Bros. La Película - 75%, que alcanzó casi US $150 millones (taquilla doméstica) en el fin de semana de Pascua, pero son bastante prometedoras. Esto sin duda deja a Sony con buenas expectativas para la tercera entrega, cuyo estreno está previsto para marzo de 2024.

El éxito de la primera entrega de esta saga, Spider-Man: Un Nuevo Universo - 100%, no fue inmediato. La cinta tuvo un comienzo más modesto con un fin de semana de apertura de US$ 35 millones, para luego llegar a la cifra de US$ 375 millones a nivel mundial. Al principio, muchos seguidores estaban reacios a ver la película, pero su actitud cambió drásticamente después de unas semanas, cuando las buenas críticas y el "boca a boca" comenzaron a difundirse. Finalmente, Spider-Man: Un Nuevo Universo logró llevarse el premio a la Mejor Película Animada en la 91ª edición de los premios de la Academia, todo un hito en el cine de superhéroes.

También lee: Directores de Across the Spider-Verse dicen que es una respuesta a racistas que atacaron a Miles Morales en el pasado

La esperada secuela que ya llegó a cines, Spider-Man: A Través del Spider-Verso, lleva a nuestro conocido héroe de Brooklyn, Miles Morales, a embarcarse en una travesía desbordante de emociones y desafíos a través del multiverso. En esta nueva odisea, Miles vuelve a unirse a un conjunto de arácnidos, los defensores designados de cada universo, para confrontar un peligro que cuestiona su concepción del heroísmo.

La película, con una excepcionalidad de voces como las de Oscar Isaac, Hailee Steinfeld, Jake Johnson, Shameik Moore e Issa Rae, nos lleva por la ardua lucha de Miles. En esta encrucijada, el protagonista se ve en la necesidad de reconsiderar su identidad como Spider-Man para proteger a los que más quiere. Su confrontación con el antagonista, The Spot, así como los encuentros con otros héroes, como Gwen Stacy y Miguel O'Hara, conducen a Miles a revelaciones y retos que impulsan su heroísmo a un nuevo peldaño.

Bajo la dirección de Joaquim Dos Santos, Justin K. Thompson y Kemp Powers, Spider-Man: A Través del Spider-Verso nos ofrece un cóctel explosivo de acción vertiginosa, emociones profundas y un intrigante vistazo a la diversidad de universos habitados por las distintas versiones del Hombre Araña. La mayoría de las reseñas la celebran como un triunfo de la animación y la narrativa, como ejemplo podemos poner a Miguel Juan Payán en AcciónCine:

Aún mejor que la primera y mucho mejor que cualquier película de superhéroes que hayamos visto en los últimos meses.... Y, como todas las obras maestras del cine, hay que verla en pantalla grande para disfrutarla plenamente.

No te vayas sin leer: Spider-Man 4: Tom Holland dice que la cinta se pausó en solidaridad con la huelga de guionistas