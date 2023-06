Hace ya muchos años que Rápido y Furioso - 53% pasó de ser una franquicia sobre carreras de autos y ladrones de buen corazón a una de espías con villanos que quieren controlar al mundo y/o cobrar venganza por alguna cosa que los héroes hicieron en el pasado. La saga ha durado ya varios años y el público todavía responde bien a la propuesta, por lo que todavía hay mucho por ofrecer además del cierre que, en teoría, comenzó con Rápidos Y Furiosos 10 - 65%. Para seguir con esta idea, hoy se confirma el regreso definitivo de Dwayne Johnson y es que el personaje de Hobbs tendrá una nueva cinta en solitario para conectar con la línea principal protagonizada por Vin Diesel y Michelle Rodriguez.

La primera cinta de la saga era una historia que ya se había visto antes sobre un policía que se infiltra para atrapar a unos criminales y termina formando una conexión importante con ellos. Más Rápido Más Furioso - 36% se enfocó más en las carreras y en el personaje de Paul Walker como único protagonista, mientras que Rápido y Furioso: Reto Tokio - 37% trató de cambiar las coas para actualizar una idea que ya se había agotado. Rápidos y Furiosos - 28% fue donde todo el panorama volvió a cambiar para crear una franquicia enteramente distinta, además de que aquí se fomentó toda la visión sobre la familia que se sigue manejando hasta ahora.

La película también sirvió para que Vin Diesel volviera como líder del elenco, y él y Walker tenían grandes planes para sus respectivos personajes. Las siguientes películas se fueron convirtiendo en todo un espectáculo que alejó a muchos, pero encantó a cientos, y con esos resultados en taquilla siempre tuvieron la oportunidad de seguir con secuelas cada vez más intensas. Los fans consideran que Rápidos y Furiosos 5in Control - 78% es la mejor de la saga porque todavía se sentía realista y funcionó como una historia de atraco original donde nuestros héroes cruzan una línea que no habían hecho antes. Uno de los aspectos que también fue más apreciado fue la llegada de Dwayne Johnson como Luke Hobbs, pues en ese momento el actor estaba en su mejor punto con el público.

El encanto se rompió más o menos rápido cuando Johnson declaró abiertamente que Vin Diesel no era para nada profesional en el set de filmación y simplemente no podía seguir trabajando con él bajo esas circunstancias. Como la productora no quería perder al actor más taquillero del momento, se le ofreció un spin-off en vez de aparecer en otras secuelas, lo que dio como resultado Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw - 83%, donde compartió créditos con Jason Statham y que fue muy bien recibida por los seguidores. De hecho, hace tiempo se confirmó una segunda película enfocada en estos personajes, pero ha pasado mucho tiempo sin noticias reales al respecto.

A pesar de que Vin Diesel apeló al sentimentalismo de Johnson en público para tratar de convencerlo para volver a la franquicia, el actor de Jungle Cruise - 70% se negó y dijo que no sería manipulado por el protagonista, al que todavía ve con furia. Es por eso que el público se sorprendió cuando el personaje de Hobbs hizo un cameo en una escena post-créditos de Rápidos y Furiosos 10, donde se nos revela que Dante Reyes (Jason Momoa) también lo está buscando a él por matar a su padre. Por supuesto, los fans se emocionaron con su regreso, pero no todo es tan simple como se cree, pues Johnson tiene sus propios planes.

Según Variety, la idea es aprovechar al personaje de Hobbs en una cinta en solitario que será desarrollada por Chris Morgan , quien trabajó en el spin-off de Hobbs & Shaw, y será producida por el propio Johnson. Aunque Universal no dio detalles al respecto, algunas fuentes cercanas aseguran que la película servirá como puente entre la más reciente entrega y la número once que nos mostrará cómo se salvaron Dom y su hijo en la presa donde el villano los atrapó. Tomando esto en cuenta, el personaje no necesariamente tiene que regresar para las últimas películas de Rápidos y Furiosos, y si lo hace se podría encontrar una forma de evitar el pleito entre los actores al no filmar juntos.

Este movimiento de Dwayne Johnson seguro será muy analizado por los seguidores de la franquicia, quienes de verdad no esperaban verlo de vuelta, y es que su regreso se podría percibir como un intento por volver a las andadas luego del fracaso económico y moral que significó Black Adam - 52%. Como la siguiente película debe estrenarse en 2025, se espera que este nuevo spin-off se trabaje realmente rápido para estrenarse lo más pronto posible y así conectar como se espera con el inevitable final de la saga.

