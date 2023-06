Batman 2 retrasa su filmación hasta 2024 debido a la huelga de guionistas

Hace más de un año que se estrenó Batman - 85% y el público todavía la considera la mejor película de superhéroes de los últimos años. A pesar de que algunos tenían dudas por el trabajo de Robert Pattinson, el actor demostró ser perfecto para las intenciones de Matt Reeves, quien quería rescatar las raíces de detective del personaje para darle más prioridad a su primer etapa como vigilante y no como héroe de acción. Con el éxito obtenido, Warner Bros. rápidamente dio luz verde a una secuela, y aunque ya es una de las más esperadas, todo indica que tendremos que esperar bastante para poder verla, pues todos los planes sobre su producción acaban de cambiar por la huelga de guionistas.

Las adaptaciones de superhéroes no son extrañas ni nuevas en Hollywood, pero la industria definitivamente cambió mucho con la llegada de Iron Man - El Hombre de Hierro - 93% y el UCM. Esta tendencia de crear universos unificados ha sido copiada hasta el cansancio, aunque no siempre ha funcionado para otro tipo de propuestas y el propio intento de DC no se consolidó como todos esperaban. El gran problema es que este tipo de lineamiento a veces estorba en el desarrollo personal de cada personaje principal, en especial cuando no se toman las cosas con calma como Marvel y pretenden de un momento a otro tener varios estrenos conectados narrativamente.

Mientras el DCEU y la visión de Zack Snyder estaban siendo removidos de una manera nada sutil dentro de Warner Bros. se pensó en volver a los pilares de la marca, pero desde otro enfoque más tradicional y posiblemente más efectivo. Reeves llegó con una propuesta para el personaje de Batman, quien es uno de los héroes más adaptados de la marca tanto en cine como en televisión, y su firme postura era que el protagonista debía tener su propio tratamiento lejos de otros superhéroes. Bajo el mismo principio, el director decidió que en vez de ver nuevamente el traumático origen de Batman, veríamos cómo se desarrollaron sus primeros años como vigilante nocturno que estaba más interesado en golpear criminales que en obtener justicia para todos.

La película no tuvo un camino sencillo, pues muchos fans del Snyderverse tenían sus prejuicios sobre Pattinson como Batman después de que el rol fuera de Ben Affleck, quien tuvo la idea de hacer una cinta en solitario del personaje que terminó por convertirse en este proyecto. A pesar de los intentos de boicot y los cambios en su fecha de estreno debido a la pandemia mundial, la cinta finalmente fue un éxito y fue nombrada como la mejor adaptación de superhéroes de ese año. Para no perder la costumbre, la productora buscó la forma de explotar al máximo su potencial y además de aprobarse una secuela también se abrió camino para la serie spin-off de El Pingüino donde Colin Farrell volverá como el famoso villano.

La idea es que esta serie funcione para conectar Batman y Batman 2, además de que en el transcurso podrían aprobarse otros spin-offs sobre otros villanos que Reeves quiere abordar en su propio canon. Si las cosas funciona, entonces estaremos ante una franquicia bastante poderosa que durará varios años, pero por ahora las cosas no lucen nada bien con la nueva huelga de guionistas que poco a poco ha paralizado a Hollywood. Hace tiempo se dijo que la secuela llegaría en octubre del 2025, pero eso podría cambiar ahora que su fecha de filmación se ha pasado para el próximo año.

Según el sitio Midgard Times, la filmación de Batman 2 ya no comenzará el próximo mes de noviembre porque Matt Reeves es parte activa de la huelga de guionistas y está fuera en el campo exigiendo sus derechos junto a Mattson Tomlin, con quien está trabajando este proyecto. Se dice que ahora la fecha tentativa de filmación se pasará hasta marzo del 2024, y aunque todavía podrían cumplir con la fecha de estreno para 2025, este tipo de películas toman mucho tiempo y eventualmente podríamos tener un nuevo retraso.

Hace unos días también se confirmó que la serie de El Pingüino, que ya estaba en plena filmación, tuvo que detener su producción por el mismo asunto y no se sabe cuándo volverán al trabajo. El futuro de ambos proyectos, al igual que el de muchos otros en Hollywood, dependerá totalmente de la huelga de guionistas. Por ahora las cosas no pintan muy bien porque las compañías productoras no quieren ceder en las negociaciones, pero eso podría cambiar muy pronto con las pláticas con el gremio de actores y con el de directores, pues si ellos también se van a huelga la industria perderá todavía más millones por día que no se trabaja y eso no es algo que se pueda ignorar.

