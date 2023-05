Mark Hamill da su bendición para ser reemplazado como Luke Skywalker

Aunque Mark Hamill cuenta con muchísimas películas y ha prestado voz en muchas más, su nombre siempre estará asociado a Luke Skywalker y Star Wars. Esto no es algo que necesariamente le moleste, pero sabe que su ciclo como el famoso héroe de la franquicia de George Lucas cerró para siempre con Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%. El intérprete comprende que los fans siempre lo tendrán en mente como el Jedi, pero él considera que, en este punto de la saga, tal vez sería mejor buscar un reemplazo para dar vida a Luke de joven, y así darle una gran oportunidad a un nuevo talento.

El estreno de Star Wars: Episodio IV - Una Nueva Esperanza - 93% cambió para siempre el cine y la forma en la que el público se conecta con estos personajes y se compromete a largo plazo con un canon. La película no sólo funcionó para reanimar el género de ciencia ficción y fantasía, también provocó algo en las audiencias que no se ha logrado repetir con las nuevas películas, pero Lucasfilm sigue buscando desesperadamente. Además de servir como inspiración para un montón de creadores, y de levantar las carreras de Mark Hamill, Carrie Fisher y Harrison Ford, la trilogía original creó olas de fanáticos que simplemente no existían en una escala así.

La mercancía de todo tipo, de juguetes a ropa; las novelas, canon o no; los videojuegos y las precuelas de Hayden Christensen, Ewan McGregor y Natalie Portman, sirvieron para mantener viva la saga en el corazón de millones, y aunque la ausencia en cines por tantos años hizo que las expectativas por la nueva trilogía se dispararan, nada se ha comparado con el efecto de la original. De hecho, la decepción ante el nuevo rumbo de la historia y los cambios que se trabajaron en el canon establecido hicieron que muchos despreciaran esta trilogía y que otros se enfocaran en su nostalgia, algo que fue aprovechado por Disney.

Sabiendo que no existía forma de convencer a los fanáticos más cerrados, la compañía comenzó a pensar que la mejor idea era retomar a los personajes originales, pero sólo en algunos momentos para que los espectadores siempre estén pendientes en cualquier caso. La aparición de un joven Luke en The Mandalorian - 90% provocó una ola de comentarios y debates, otorgando aire fresco a la franquicia. Algunos consideraban de mal gusto explotar la imagen del Jedi, mientras que otros le encontraban todo el sentido del mundo porque así podían ir estableciendo ciertas partes de la historia que simplemente permanecen en secreto hasta ahora.

Uno de los puntos más discutidos fue si Mark Hamill estuvo o no presente en el set de filmación para hacer de Luke y fue rejuvenecido con CGI. Cuando se confirmó su participación, muchos analizaron lo que eso significaba para el inesperado, pero siempre añorado, regreso del Jedi. Los fans se emocionaron tanto que comenzaron a pedir una serie en solitario del personaje con el actor en pie, siendo modificado por un montón de tecnología, desde su apariencia física hasta su voz. Sin embargo, el reconocido intérprete no está seguro de que ese camino sea el más viable.

En entrevista con Esquire, Hamill habló un poco sobre las esperanzas de los fans para una nueva serie de Luke:

La gente dice: 'Oh, ahora vas a poder hacer toda una serie de Luke después de El Regreso del Jedi'. Y yo digo: 'No lo creo'. En primer lugar, no necesitan contar esas historias, pero si lo hacen, podrían conseguir un actor apropiado para su edad.

Aunque Mark Hamill quedó tan impresionado con el rejuvenecimiento como el propio público, lo cierto es que la tecnología para lograr esto es bastante cara, complicada y todavía no se ha perfeccionado. En ese sentido, tiene más lógica aprobar que otro actor de vida al personaje, y muchos han resaltado el parecido de Sebastian Stan con un Hamill joven, pero no existen planes reales para algo así. De hecho, reemplazar al actor, a pesar de su bendición, seguramente causaría muchos conflictos y pleitos entre los fanáticos y lo que Star Wars necesita más que nunca es seguir un rumbo que unifique a los seguidores para así promover nuevas propuestas cinematográficas.

