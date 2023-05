La Sirenita: Actriz de Pennyworth arremete contra el remake live-action

El estreno de La sirenita - 63% ha desencadenado una serie de debates sobre el remake, las intenciones de Disney y la necesidad o no de actualizar ciertos clásicos para las futuras generaciones. Desde las primeras críticas quedó claro que la labor de Halle Bailey como Ariel era el punto más fuerte de la película, incluso si algunos sectores del público todavía quieren sabotearla guiados por su racismo. La actriz y cantante ya probó con creces su lugar en el legado de esta historia, pero todavía existen elementos de la misma que no convencen a todo público, como una de las actrices de Pennyworth - 70%, quien no está segura de que la adaptación sirva para dar un mensaje positivo a las infancias.

La Sirenita - 92% fue una revolución para Disney, y gracias a su éxito comenzó una nueva edad de oro para la compañía que volvió a ponerla como una de las marcas más importantes en la historia de la animación. Pero más allá de eso, la cinta fue una revolución narrativa por el ejemplo que ponía su protagonista. Ariel es una adolescente rebelde, decidida y de gran corazón que está segura de que su lugar en el mundo no implica seguir las estrictas pautas de su padre. Siendo la hija menor, las responsabilidades sobre su persona son muy específicas, pero igual de importantes que las de sus hermanas, quienes temen a su padre y nunca pensarían en ir contra sus ideales.

En cambio, Ariel no encuentra buenas razones para seguir ciegamente al rey Tritón, así que constantemente sube a la superficie para conocer un poco de ese otro mundo que luce tan diferente, caótico y prometedor. Cuando el príncipe Eric casi muere ahogado, la sirena lo salva sin pensarlo dos veces y un único vistazo hace que ambos se enamoren. Este encuentro es la gota que derrama el vaso para Ariel, quien eventualmente sacrifica su voz para obtener piernas y vivir como humana en tierra firme.

A pesar de que la cinta animada fue elogiada por poner a una protagonista muy distinta y ciertamente más activa que otras princesas Disney, la historia encontró pronto a sus críticos con todo el tema de Ariel sacrificando algo por amor, y es que para algunos no es un gran ejemplo el que una mujer deje todo atrás por un hombre, especialmente uno que acaba de conocer y no sabe si le corresponde. Por supuesto, las cosas salen bien para ella, pero la lección no es vista como la mejor, especialmente por las nuevas generaciones que tienen un amplio criterio sobre el feminismo y su necesidad en el cine.

El remake live action debía enfrentarse nuevamente a este debate, pues no puede retirar por completo el que Ariel se desentienda de su voz para ir a buscar a Eric a la superficie, pues es un punto clave de la trama. La propuesta de Rob Marshall consistió en enfocarse más en que la protagonista siempre ha sentido una afinidad por tierra firme y Eric es más como la excusa final para romper la regla más dura de su padre. Sin tantos cambios como muchos esperaban, La sirenita busca hacer esta sutil diferencia para aclarar que Ariel, en algún punto, habría escapado de todos modos.

Sin embargo, no todos están convencidos de que lograran cambiar para bien esta parte un tanto oscura de la película. Para algunos fans, los cambios a las letras se pueden entender para actualizar ciertos aspectos del mensaje original, pero a fin de cuentas, el que Ariel se enamore de Eric es lo que la impulsa a salir de mar, y es difícil que esa decisión se vea de manera distinta. Las criticas a este aspecto del remake no tardaron en llegar y Paloma Faith, actriz y cantante que da vida a Bet Sykes en la serie Pennyworth, publicó una historia de Instagram al respecto:

Acabo de ver La sirenita con mis hijas y aunque creo que Halle entrega una gran interpretación y es un gran casting, como madre de niñas no quiero que mis hijas piensen que está bien sacrificar toda tu voz y tus poderes para amar a un hombre. Qué diablos es esta porquería. No es lo que quiero enseñar a las nuevas generaciones de mujeres en lo absoluto.

La crítica de Faith no es para nada rara o nueva, pero el remake sí hace el intento por demostrar que Ariel ya estaba decidida a estar en la superficie mucho antes de conocer a Eric, de ahí el primer momento en el que canta "Part Of Your World" que se da antes del incidente con el príncipe. Por otro lado, algunos fans de la cantante resaltaron el comentario porque ella ya había dicho años antes que era gran fanática de la cinta animada y quería ser como Ariel, así que no comprenden cómo el mismo mensaje se omitió en la original, pero no al ver el live action. El debate sobre este asunto seguirá vivo por muchos años, pues está demasiado conectado a la figura de esta princesa que decidió dejar atrás todo el mundo que conocía y a su familia para explorar los alcances de la superficie.

