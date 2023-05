Martin Scorsese se reúne con el papa Francisco y anuncia que trabajará en una nueva película sobre Jesús de Nazaret

Martin Scorsese desató todo tipo de comentarios negativos en 2018 cuando habló de manera crítica sobre el cine de superhéroes, pero definitivamente todo aquello ha quedado atrás y los haters pasaron a ser fans cuando muchos de ellos (pertenecientes a la generación millennial y Z) descubrieron sus películas y la importancia de su legado; ahora lo aman y respetan su trabajo. Esta mañana, Variety reporta que el director de 80 años ha tomado la decisión de trabajar en una nueva cinta de Jesús de Nazaret, la figura más importante del cristianismo.

No te pierdas: Martin Scorsese dice que reescribió todo el guion de Killers of the Flower Moon para darle prioridad a la nación Osage

De acuerdo con el medio informativo, Scorsese viajó a Italia luego de su estancia en el Festival de Cine de Cannes por la proyección de su nueva película, Killers of the Flower Moon. El cineasta declaró que, junto a su esposa, Helen Morris, tuvo una audiencia con el papa Francisco en el Vaticano y que se entregará al desarrollo de una nueva película sobre la vida de Jesús.

He respondido al llamado del Papa a los artistas de la única manera que sé: imaginando y escribiendo un guión para una película sobre Jesús. Y estoy a punto de empezar a hacerlo.

Te invitamos a leer: ¿Es cine? Martin Scorsese opina sobre el éxito de Super Mario Bros. La Película

También puede interesarte: "El mundo entero se ha abierto para mí, pero ya es demasiado tarde", Martin Scorsese reflexiona sobre su tiempo en la industria