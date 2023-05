Tim Allen trata de explicar por qué fracasó Lightyear

Pixar encontró la fama mundial gracias a Toy Story - 100% y aunque la idea original no era la de sobreexplotar esta historia, el que Disney tomara control de la empresa cambió las cosas. Las siguientes entregas de la saga siguieron siendo de gran calidad e incluso Toy Story 4 - 96% logó convencer a buena parte de los fans que la creían innecesaria, pero cuando se anunció Lightyear - 83% el público no sabía qué hacer con esa propuesta como tal. La cinta fue un fracaso en taquilla y Tim Allen, quien da vida al personaje en las cintas originales, se pronunció en varias ocasiones en contra del proyecto. Ahora que ya ha pasado casi un año, el actor vuelve a hablar al respecto y explica por qué cree que fracasó la película.

Toy Story proponía un mundo donde los juguetes que tanto amamos nos aman de vuelta y procuran nuestra felicidad. La idea de que estos pudieran cobrar vida cuando no los vemos es algo que cruza por la mente de cualquier niño y es por eso que la idea funcionó tan bien. Para muchos, Toy Story 3 - 99% cerró de manera perfecta la historia con la despedida de Andy, ahora a punto de entrar a la universidad, y el inicio de una nueva vida en manos de una dueña distinta. Pero la productora no tiene intenciones de dejar atrás una marca así de popular, así que decidieron que una especie de spin-off sería apropiado.

Los ejecutivos seguramente pensaron que la lealtad de los fans los llevaría directo a las salas de cine, pero no tomaron en cuenta varios puntos. Para empezar, en estos tiempos el público está increíblemente dividido y los conservadores son más agresivos y tóxicos que hace una década, así que cuando se dijo que Tim Allen sería reemplazado por Chris Evans comenzó toda una campaña para boicotear el estreno, a pesar de que desde el inicio se aseguró que se buscó a otro actor porque este Lightyear no es el mismo de las películas de los juguetes.

Por otro lado, la compañía subestimó a los seguidores de la historia original, pues el título mismo no sería suficiente para llamar su atención cuando no era claro qué tipo de trama desarrollarían y cuál era el pretexto real para hacerlo. Lightyear se promocionó primero como la verdadera historia de ese astronauta que se volvió famoso y tuvo un juguete que alguien le regaló a Andy siendo niño. El asunto es que la película es ciencia ficción, con monstruos y problemáticas temporales espaciales, así que no encajaba en ese mundo donde, más allá de los juguetes parlanchines, todo se veía muy cercano a nuestra realidad.

Al final, el estreno confirmó que Lightyear es, de hecho, la película que supuestamente vio Andy siendo niño, algo que todavía tiene muchos vacíos, pero que de alguna forma servía para cambiar las expectativas. Entre el odio general por el cambio de Allen y la confusión sobre las verdaderas intenciones detrás de la creación de la película misma, así como los rumores de censura de parte de Disney que eventualmente tuvo que ceder por la presión pública para restaurar un beso queer, el contexto para el estreno de la película no fue nada bueno y terminó siendo uno de los fracasos más impresionantes de Pixar.

Ahora que ya ha pasado casi un año de su estreno en cines, en entrevista con Daily Mail, Tim Allen reflexionó nuevamente sobre lo que generó el problema en primer lugar y por qué la propuesta alejó a los fans en vez de atraerlos:

Eran dos películas completamente diferentes. Y Chris hizo un gran trabajo haciendo un papel secundario. Fue muy confuso para todos nosotros los que estamos del lado de la película de Toy Story, ¿cuál era real?

Soy un tipo de guiones, así que si Buzz es real, entonces la versión de Chris fue, como actor, muy confuso para mí.

La confusión de Tim Allen sí fue algo que pasó por la mente de varios otros fanáticos, pero la película de Lightyear en realidad es muy clara. Allen da voz a un juguete de Buzz Lightyear que se cree un astronauta de verdad, pero no cambia el hecho de que sólo es un juguete, mientras que Chris Evans daba vida a un actor haciendo del personaje en una película. Es como si tuviéramos al personaje de Luke Skywalker en el cine y el juguete del Jedi en la casa. Las cosas no son en realidad tan complicadas, pero el público no se acercó tanto a la película porque no le vieron mucho sentido y la promoción no despejaba esas dudas. Ahora, la compañía ha decidido que es mejor seguir con la línea original y hace tiempo se confirmó la producción de Toy Story 5 donde Allen volverá como protagonista.

