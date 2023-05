The Flash: director confirma el más sorprendente cameo de un actor de Superman

Los rumores sobre impactantes cameos en The Flash no son nuevos, y son algo que sin duda impulsará a los fans a ir a ver la película. Algunos personajes del pasado que regresan ya fueron confirmados hace mucho, empezando con Michael Keaton, quien regresa como Batman después de tres décadas, y Michael Shannon, que regresa como el general Zod después de una década desde su primera aparición en el DC Extended Universe (DCEU). Ahora, el director ha confirmado el regreso de un actor que casi dio vida a Superman hace 25 años.

Está de más decir que si quieres evitar SPOILERS, no sigas leyendo, y de preferencia absténte de las redes sociales las próximas semanas, pues ya hay bastantes spoilers de The Flash en Internet. Si no tienes problema con seguir leyendo, entonces ya debes imaginar cuál es el actor de Superman del que estamos hablando, uno del que se habían escuchado rumores de parte de varios insiders.

En 1998 Nicolas Cage estuvo a punto de dar vida al Hombre de Acero en Superman Lives! un proyecto que sería dirigido por Tim Burton, director que había ganado reconocimiento por sus dos películas de Batman, pero la cinta no se concretó, y el sueño de Cage de dar vida a Superman se frustró, hasta que en 2018 pudo poner su voz al superhéroe en Jóvenes Titánes en Acción: La Película - 83%.

Sin embargo, pocos esperaban que el actor también lograría dar vida a Superman en live-action, y eso es lo que veremos en The Flash, en un breve cameo que ha sido confirmado por el director Andy Muschietti, en entrevista con Esquire Middle East (vía Variety):

Nic fue absolutamente maravilloso. Aunque el papel era un cameo, se sumergió en él… Soñé toda mi vida con trabajar con él. Espero poder volver a trabajar con él pronto. Es un gran fanático de Superman. Un fanático de los cómics.

Para muchos no es novedad que Cage es fanático del superhéroe de DC, ya que su hijo se llama Kal-El, que es el nombre kriptoniano de Clark Kent. Está de más decir que no tenemos idea sobre lo que hará su versión de Superman en The Flash, pero no esperemos que tenga gran relevancia.

Si bien Cage no ha formado parte de las grandes franquicias de superhéroes de la actualidad, sí ha actuado en películas del género, como las dos entregas de Ghost Rider, la primera entrega de Kick-ass, y los largometrajes animados Jóvenes Titánes en Acción: La Película y Spider-Man: un nuevo universo.