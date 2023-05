Haruki Murakami recibe Premio Princesa de Asturias de las Letras 2023

Es un día interesante para los lectores de Haruki Murakami . Odiado por algunos, amado por otros, el escritor japonés ha destacado en la últimas décadas por su trabajo en el mundo de la literatura, siendo este 24 de mayo la fecha en la que se le entrega el Premio Princesa de Asturias de las Letras, así lo informan las redes sociales de la Fundación Princesa de Asturias, institución que tiene como objetivo promover y fomentar actividades culturales, científicas, sociales y humanitarias.

Creada en 1980, la principal labor de la fundación es la entrega anual de los Premios Princesa de Asturias en distintas categorías, como las Artes, las Letras, la Investigación Científica y Técnica, entre otras. Estos premios reconocen la excelencia y el talento en diversos ámbitos, y se han convertido en un referente internacional. Además, la Fundación también organiza actividades y programas educativos, culturales y de divulgación, contribuyendo así al desarrollo y difusión del conocimiento y los valores humanos.

El Premio Princesa de Asturias de las Letras es un reconocimiento anual que se otorga a personalidades destacadas en el ámbito de la literatura, en reconocimiento a su contribución sobresaliente al mundo de las letras. Este prestigioso premio busca destacar la grandeza literaria, la creatividad y la trascendencia de los escritores y pensadores en la sociedad contemporánea, promoviendo así el fomento de la cultura en todas sus manifestaciones literarias. A través de esta distinción, se rinde homenaje a la labor de aquellos autores cuyas obras han dejado una huella significativa y han enriquecido el panorama literario a nivel nacional e internacional.

A lo largo de su carrera, Haruki Murakami ha creado una vasta y aclamada bibliografía que abarca novelas, relatos cortos y ensayos. Sus obras exploran temas como la soledad, la alienación, el amor y el destino, fusionando elementos realistas con fantásticos y de misterio. Ha ganado numerosos premios literarios y ha sido traducido a múltiples idiomas, alcanzando una amplia base de seguidores en todo el mundo. Su estilo y su capacidad para transportar a los lectores a un mundo enigmático y reflexivo han consolidado su lugar como uno de los escritores contemporáneos más influyentes y respetados. Este 24 de mayo, se convierte en el ganador del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2023 y las redes sociales celebran el triunfo, con muchos de ellos asegurando que se trata del escenario antesala para un añorado premio Nobel, ¿será posible?

Aunque Murakami, de 74 años, es conocido principalmente por su trabajo como escritor, también tiene una estrecha relación con el mundo de la música. Su melomanía se refleja en muchas de sus obras literarias, donde abundan las referencias y las conexiones con artistas y canciones específicas. Ha compilado varios libros de ensayos y entrevistas relacionados con la música, destacando su amor por el jazz y el rock. Esta fascinación por el mundo musical ha influido su trabajo en la literatura de forma contundente, a través de ambientes se diluyen entre melodías evocadoras y ritmos de ensueño.

Algunos de los libros más famosos de Haruki Murakami incluyen Tokio Blues (Norwegian Wood), una historia de amor nostálgica y melancólica ambientada en la década de 1960; Kafka en la orilla, una novela que entrelaza los destinos de un joven fugitivo y un anciano peculiar en un mundo surrealista; 1Q84, una obra eue fusiona realidades paralelas y sigue a dos personajes en busca de la verdad y la conexión; Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, que explora temas de identidad, soledad y destino; y Sputnik, mi amor, una historia de amor y pérdida que combina elementos de la realidad y la fantasía.

Algunas películas basadas en la obra de Haruki son Drive my car (Doraibu mai kâ) - 96% (esta impresionó en la última temporada de premios al no ser nominada a los Óscar a Mejor película internacional), Burning - 94%, Tony Takitani y Tokio Blues.

