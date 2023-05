Florence Pugh dice que el mundo del cine independiente se molestó cuando se unió a Marvel

Florence Pugh llamó la atención de la crítica y el público con su trabajo en Lady Macbeth - 85% y Luchando con mi Familia - 86%, producciones donde demostró que podía conquistar sin problema cualquier género y que estaba destinada a ser una estrella. Cuando Midsommar: El Terror No Espera La Noche - 98% se estrenó contó con una ventaja muy importante que era la reputación de Ari Aster en el horror y eso terminó guiando su carrera en el camino correcto. La intérprete ahora tiene más control que nunca sobre sus proyectos y su paso por Marvel ayudó a establecerla ante otro tipo de público, aunque ella misma asegura que también significó una ruptura con el mundo del cine independiente que la rechazó por esta decisión.

Pocos actores comienzan sus trayectorias en películas comerciales o franquicias multimillonarias, pues la mayoría debe comenzar desde abajo para hacerse de un legado que marcará el resto de su viaje dentro de la industria. En algunos casos, los artistas encuentran más libertad en este ámbito, incluso si las filmaciones no cuentan con tanto dinero, pues justamente los altos presupuestos son mucho más demandantes y limitados ya que deben asegurar ingresos para las productoras. En cambio, el cine independiente permite mayor experimentación y roles mucho más complejos que dependen enteramente de la presencia y talento de los intérpretes.

Sin embargo, no es raro que muchos pasen de una cosa a otra, pues participar en películas comerciales también es una excelente forma de vivir, primero por el dinero que pueden obtener a largo plazo, y segundo por el poder que pueden adquirir si todo sale bien. No es extraño que algunos artistas intercambien proyectos, y accedan a uno más taquillero con tal de producir o aparecer en uno más independiente. Esto es algo que Pugh comprendió rápidamente cuando comenzó su carrera en Inglaterra con títulos como The Falling, Lady Macbeth o la adaptación de King Lear donde compartió créditos con Anthony Hopkins y Emma Thompson.

En 2019, fue el estreno de Midsommar lo que realmente la puso sobre el mapa para el público estadounidense y entre los grandes nombres de Hollywood, quienes morían por trabajar con ella. Poco después protagonizó con mucho éxito la adaptación de Mujercitas - 94% de Greta Gerwig donde compartió créditos con Saoirse Ronan y Timothée Chalamet, y todavía con pocos créditos en su lista, se le ofreció un rol importante en Black Widow - 87%, donde daría vida a Yelena, hermana de la protagonista interpretada por Scarlett Johansson.

A diferencia de otros actores que van de paso por Marvel, el rol de Pugh en Black Widow era bastante importante, pues la idea era definir bien su personaje para que eventualmente llenara el vacío que la otra heroína dejó en el UCM tras Avengers: Endgame - 95%. Yelena volvió a aparecer en Hawkeye - 87%, y luego se confirmó que ella sería la líder de los Thunderbolts en una nueva cinta que todavía se está trabajando. Mientras eso sucedía, la actriz ya era considerada una celebridad de altura capaz de generar millones en taquilla con su presencia, y aunque esto parece el sueño de cualquiera que se dedique a este mundo, ella asegura que otros lo vieron como si vendiera su alma al diablo.

En entrevista con Time, Florence Pugh explicó:

Mucha gente en el mundo del cine independiente estaba realmente enojada conmigo. Decían: ‘Genial, ahora se ha ido para siempre’. Y yo pensé, no, estoy trabajando tan duro como solía trabajar. Siempre he hecho películas al mismo tiempo. Es solo que la gente las está viendo ahora. Solo hay que ser un poco más organizada con el horario.

La actriz no espera detenerse pronto y es muy hábil para superar ciertos fracasos como No te preocupes cariño - 31%. Pronto veremos a Florence Pugh en la esperada secuela de Duna - 75%, que es a la vez increíblemente comercial pero muy distinta a otras franquicias multimillonarias. Pero ella no tiene interés en dejar de lado las buenas historias, vengan de donde vengan, por lo que no dudó en unirse al interesante elenco de Oppenheimer ni a una historia de amor poco convencional como We Live in Time, donde compartirá créditos con Andrew Garfield.

