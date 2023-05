La Reina Cleopatra: ¿Jada Pinkett Smith culpó a "supremacistas blancos" por el fracaso de la serie?

Hablar sobre Cleopatra es inmiscuirse en un vasto mundo de historia y mundo antiguo, pasando por algunas dosis de polémica sobre el debate respecto a su apariencia física. Lo anterior se convirtió en el centro de atención con La reina Cleopatra, serie documental de Netflix protagonizada por Adele James y producida por Jada Pinkett Smith. Ante el espectacular fracaso de la producción entre la crítica y los usuarios de la plataforma, la estrella de Matrix - 87% habría denunciado que “todo es culpa de los supremacistas blancos y su campaña de desprestigio contra la serie”.

Cleopatra desempeñó un papel crucial en la historia antigua debido a su impacto en la política, la cultura y las relaciones internacionales de su tiempo. Su reinado estuvo marcado por su habilidad estratégica y diplomática, ya que supo mantener la independencia de Egipto frente a las ambiciones expansionistas de Roma. Su romance con Julio César y posteriormente con Marco Antonio no solo influyó en el devenir político de la época, sino que también representó la fusión de la cultura egipcia y romana. Cleopatra se convirtió en un icono de poder femenino y su legado ha perdurado a lo largo de los siglos, siendo un símbolo de inteligencia y astucia. Su figura continúa fascinando a generaciones posteriores y su influencia en el antiguo mundo mediterráneo sigue siendo notable hasta el día de hoy.

Jada Pinkett-Smith y Netflix probaron hacer su propia serie documental de Cleopatra, resultando en un producto controvertido que desató todo tipo de comentarios, mayormente negativos. En plataformas como Rotten Tomatoes tiene una calificación de 15% por parte de la crítica, y de 3% entre los usuarios en general. Medios como The People’s Voice y Ver Tele reportaron que Jada había culpado a los supremacistas blancos por el fracaso de La reina Cleopatra en Netflix, sin embargo, poco después News Week comprobó que la actriz jamás hizo tales declaraciones, señalando las noticias y artículos sobre el tema como fake news.

Los supremacistas blancos son individuos o grupos que promueven la creencia en la superioridad racial blanca, sosteniendo que los blancos son superiores a otras razas y que deben ejercer dominio sobre ellas. Estos grupos se basan en la discriminación, el odio y la violencia para perseguir su agenda racista y promover la exclusión de minorías étnicas y raciales. Los supremacistas blancos representan una ideología extremista y peligrosa que ha sido asociada con actos de terrorismo y violencia en diferentes partes del mundo, representando una grave amenaza para la convivencia pacífica y la igualdad de derechos.

Adele James, actriz elegida para interpretar a Cleopatra en la serie de Netflix, ha recibido numerosas críticas debido a su apariencia física, con muchos usuarios anónimos asegurando que no se parece a la verdadera reina, varios de ellos haciendo comentarios abiertamente racistas; la mayoría de ellos obedece a razones de contexto histórico. La verdadera apariencia de la piel de Cleopatra no está claramente documentada, ya que no existen descripciones contemporáneas o imágenes auténticas que nos indiquen su tono de piel con certeza. Ella pertenecía a la dinastía ptolemaica, de origen macedonio-griego, y su linaje se mezcló con matrimonios entre miembros de la familia real egipcia. Aunque algunos relatos históricos mencionan que Cleopatra tenía una tez clara, es importante recordar que el antiguo Egipto era una sociedad diversa y que la raza y el color de piel eran conceptos complejos y diferentes a los de la época contemporánea.

A principios de mayo, Variety rescató las palabras del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, organismo encargado de proteger el patrimonio material de la nación: “Las estatuas de la reina Cleopatra confirman que tenía rasgos helenísticos (griegos), distinguidos por una piel clara, una nariz alargada y labios finos.” Un canal ligado al gobierno egipcio, declaró que producirá su propia serie documental de Cleopatra, enteramente apegada a los registros históricos.

