James Gunn explota contra los rumores de DC y da un importante anuncio

James Gunn, director de Guardianes de la Galaxia - 91%, ha sido tema recurrente para los medios y los portales web. Gunn, después de asumir la copresidencia de DC Studios, se ha visto en vuelto en un constante acoso en sus redes sociales, motivo por el cual ha estallado en Twitter hace unas horas.

Participando en la dirección para ambos estudios (Marvel Studios y DC Studios), el cineasta es constantemente cuestionado acerca de los proyectos que encabeza, principalmente cuando se trata de la empresa en la que es codirector ejecutivo. Sus redes han sido expuestas a recibir y, por lo tanto, a desmentir una enorme cantidad de rumores.

Este hecho no ha pasado desapercibido para el director de El escuadrón suicida - 91%. Su tiempo es limitado, por lo que tomarse unos minutos para aclarar situaciones inexistentes y tranquilizar a sus seguidores cada vez que una noticia despierta inquietudes entre ellos, es algo indignante.

[quote]Me están bombardeando con rumores de mierda de DC esta mañana. Reiteraré la regla general de no creer nada a menos que venga de mí o de Peter. Pero, a menos que sea especialmente atroz, voy a desmentir tonterías con menos frecuencia (Lo siento, lo sé, es una de mis tradiciones favoritas). Hay tres razones para esto: 1) Algunas personas están inventando mentiras para llamar mi atención o para obtener clics y no quiero fomentar eso. 2) He leído cien rumores esta mañana. UNO de ellos es verdad a medias. Así que no quiero que me usen como una forma de que la gente arroje tonterías a la pared hasta que algo se pegue. 3) ¡Estoy haciendo un guión gráfico de Superman: Legacy y no tengo tiempo! ¡Qué tengan un lindo día!