Willow | Guionistas y fans reaccionan a la eliminación de la serie del catálogo de Disney Plus: "Es absolutamente cruel"

La purga de Disney+ ha dado inicio y una gran lista de títulos pronto dirán adiós a la plataforma del ratón. Entre los soldados caídos se encuentra Willow - 83%, programa de fantasía que fue cancelado tras su primera temporada. Si bien la fantasía épica en televisión es muy popular y generalmente es un género fuerte que, si bien escrito termina convirtiéndose en un éxito masivo, tomando como ejemplo reciente La casa del dragón - 91%, Willow no logró atrapar a la audiencia.

La serie fue cancelada a mediados de marzo de este año después de una temporada al aire. Ahora, tan solo un par de meses después de frenar el programa, le han dado el golpe de gracia con el anuncio de que será removido de Disney+. Willow se eliminará del catálogo del servicio el 26 de mayo, junto con docenas de otros show que también fueron cancelados, incluyendo Socios y Sabuesos - 70%, The Mighty Ducks: Game Changers - 100%, Big Shot: Entrenador de Élite - 100%, Just Beyond - 67%, La misteriosa Sociedad Benedict - 80%,Y: The Last Man - 70%, Maggie - 60%, Pistol and Little Demon, Dollface, The Hot Zone, The World According to Jeff Goldblum y Diary of a Future President. De acuerdo con lo informado durante una llamada de inversionistas reciente (via Deadline), este osado movimiento es una estrategia para ahorrar algo de dinero.

Este 18 de mayo, John Bickerstaff, uno de los guionistas de Willow, reaccionó a la súbita decisión de remover el show y publicó en redes sociales un mensaje dirigido a Disney:

Nos dieron seis meses. Ni siquiera. Este negocio se ha vuelto absolutamente cruel.

Asimismo, Eliza Clark, la showrunner de Y: The Last Man, tuiteó acerca de lo despiadada que puede llegar a ser la industria y las grandes corporaciones si el producto no tiene éxito (via Comic Book):

Bueno, trabajas en algo durante años, pones tu corazón y alma en ello, al igual que cientos de otros artistas. Lo haces durante una pandemia mundial, lejos de casa. Luego se cancela antes de que tenga la oportunidad de terminar de transmitirse. Luego, desaparece...

La primera temporada de Willow se estrenó en noviembre de 2022 con 8 episodios y sirvió como una secuela de la película de fantasía de 1988 dirigida por Ron Howard. La serie, desarrollada por Jonathan Kasdan (Han Solo: Una Historia de Star Wars - 56%), fue protagonizada por Ruby Cruz, Ellie Bamber, Erin Kellyman, Tony Revolori, Dempsey Bryk, Amar Chadha-Patel y Joanne Whalley. Ante el anunció de su eliminación del catálogo de Disney+, los fanáticos también reaccionaron en Internet:

Tienen que inventar algún tipo de regla que evite que los servicios de transmisión conviertan sus exclusivas en maldito contenido perdido. Willow terminó hace menos de seis meses y está a punto de desaparecer, tal vez para siempre.

Empresa multimillonaria que elimina un programa que ni siquiera ha estado disponible durante medio año debido a "razones de reducción de costos"... Willow, te vengaré.

Encontré Willow cuando no estaba mentalmente en un buen lugar. El equipo detrás del programa me brindó una narración esperanzadora, guiada por el amor, con diversidad y queerness al frente. Willow y el fandom fueron el rayo de sol más brillante durante varias semanas y estaré eternamente agradecido por su existencia.

[quote]Uno de mis programas favoritos siempre te amaré por siempre Willow