Godzilla tendrá serie spin-off en Apple TV+

Godzilla ha observado una revitalización en su historia gracias al universo de monstruos desarrollado por Legendary en los últimos años. Ahora, el monstruoso y entrañable personaje llegará a la pantalla chica a través de una nueva producción en Apple TV+ que funcionará como spin-off. La gente quiere ver bestias gigantes y eso es justo lo que el estudio les dará. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

Siguiente los pasos de otras grandes empresas que hicieron franquicias multimillonarias basándose en IP con años de historia, Legendary se lanzó de lleno con el desarrollo de una nueva saga para la bestia japonesa y otros monstruos. Godzilla (2014) - 74%, dirigida por Gareth Edwards, fue el inicio de todo aquello. Aunque la película no recibió críticas completamente positivas, sentó las bases para un universo de grandes promesas y con los años hemos tenido mayores y mejores resultados.

De acuerdo con un nuevo reporte de Collider, Apple TV+ ya está preparando una serie spin-off de Godzilla que se vincula directamente con los eventos de la película estrenada en 2014. Pero tal parece que este nuevo proyecto no se enfocará por entero en la criatura, sino en un grupo de personas con un pasado por descubrir. A continuación te presentamos la sinopsis oficial:

Tras la estruendosa batalla entre Godzilla y los titanes que arrasaron San Francisco y la impactante nueva realidad de que los monstruos existen, la serie explora el viaje de una familia para descubrir sus secretos enterrados y un legado que los vincula con la organización secreta conocida como Monarch.

En redes sociales los internautas ya están comentando el hecho de que la serie trate no de Godzilla en sí, sino de los humanos. Los principales inconvenientes para Godzilla II: El Rey de los Monstruos - 41%, la secuela de 2019, fue la historia narrada para los personajes humanos, misma que resultó tediosa y de vez en cuando innecesaria para los espectadores. Lo que el público quiere son peleas entre colosos, que destruyan todo a su alrededor y desaten el caos entre la sociedad. ¿Veremos algo así en la nueva serie de Apple TV+? Por el momento no se ha anunciado algún nombre oficial o fecha de estreno para el spin-off.

La más reciente entrega del MonsterVerse fue Godzilla vs. Kong - 85%, estrenada en cines y streaming de forma simultánea el año pasado. Esta película fue capaz de recaudar US$ 467 millones en todo el mundo, una cifra sorprendente si tenemos en cuenta que la pandemia ya estaba presente y los lanzamientos en cine no tenían nada a su favor. Lo cierto es que el primer tráiler de la cinta, compartido en enero de 2021, fue el impulso suficiente para elevar los niveles de hype en el público y asegurar una sólida venta de boletos. Aquel sí fue un espectáculo de gigantes en acción y los fans quieren más de eso.

Por otro lado, en desarrollo también está Skull Island, una serie de estilo anime que Netflix distribuirá en todo el mundo gracias a su plataforma. Por el momento tampoco tiene fecha de estreno pero es interesante observar cómo funcionan y se mueven los derechos de estos personajes en la industria del entretenimiento. ¿El spin-off de Godzilla logrará encontrar un hogar sólido en Apple TV+? Se acercan tiempos prometedores para los fans de los monstruos. Hasta ahora no se tienen novedades sobre la siguiente entrega del MonsterVerse en la pantalla grande, tal vez debamos esperar un par de años.

