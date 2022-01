El poder del perro supera a Roma como la película más premiada de Netflix

Aunque muchos siguen negándose a aceptar que las películas de streaming deben recibir premios en las máximas celebraciones del séptimo arte, Netflix ha probado con creces que tiene todo lo necesario para ofrecer producciones de calidad a la competencia. Uno de sus recientes y aclamados títulos es El poder del perro - 98%, cinta a cargo de Jane Campion que se acaba de convertir en la más galardonada de toda plataforma, incluso superando el éxito de Roma - 99% en 2018. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

El poder del perro, estrenada el pasado 1 de diciembre, cuenta la historia de los acaudalados hermanos Phil (Benedict Cumberbatch) y George Burbank (Jesse Plemons). quienes son propietarios del rancho más grande del valle de Montana. Cuando George se casa en secreto con una viuda del pueblo, Rose, Phil, sorprendido y furioso, lleva a cabo una guerra sádica e implacable para destruirla por completo usando a su afeminado hijo, Peter, como peón. La película ha sido un completo éxito entre la prensa y los usuarios de Netflix, impulsando a obtener numerosos reconocimientos que pocas veces se han logrado desde el streaming.

De acuerdo con Variety, El poder del perro lleva hasta el momento 21 premios, superando los alcanzados por Roma en su momento (20). El medio informativo anuncia que los reconocimientos son a Mejor Película en diferentes ceremonias dedicadas al séptimo arte. Alfonso Cuarón pierde la corona como el director con la cinta más celebrada del streaming y su puesto lo toma Jane Campion, cineasta que en el pasado ha deslumbrado a la crítica con cintas como El Amor de Mi Vida - 83% y El Piano - 90%. El poder del perro es la primera película de Jane en streaming y es su regreso a la pantalla grande desde 2009.



Pero a El poder del perro todavía le queda un largo camino por delante. La temporada de premios no ha terminado y se acercan varias de las ceremonias más esperadas del año, incluyendo a los Óscar, programados para el 27 de marzo. El reciente trabajo de Jane Campion ya se llevó el premio a Mejor Película en los Globos de Oro, ella obtuvo el de Mejor Director, y Benedict Cumberbatch estuvo cerca de llevarse el de Mejor Actor. Tal vez las cosas sean diferentes durante las próximas semanas.

Netflix continúa demostrando que, a pesar de producir mucho contenido desechable o en ocasiones completamente basura, de vez en cuando es capaz de sorprender al unir fuerzas con directores y estrellas de gran talento, dando forma a ambiciosas producciones que aspiran a llegar lejos en los parámetros del arte y las premiaciones que a todo mundo enloquecen. La plataforma había estado fracasando en años muy recientes con sus intentos por saltar hasta las ceremonias más prestigiosas del cine y justo ahora lo logra con esta nueva película que aborda la masculinidad desde una lente sensible y arrolladora.

¿Cuál será el siguiente gran éxito de Netflix en la temporada de premios? Es obvio que la empresa continúa prefiriendo los números por encima de la calidad y es por eso que vemos seguido producciones ligeras como Alerta Roja - 63% o No miren arriba - 74%, sin olvidarnos de la enorme cantidad de series que hacen al año y que siempre están buscando colocar en lo más alto del top. La empresa ha adquirido la fama de ser cruel con sus serie, pues si una no alcanza las estimación proyectadas es cancelada de raíz sin importar si cuenta con un buen guión, diseño de producción, etcétera. No hay cabida para los perdedores en los laboratorios del gigante rojo.

