Gamers reaccionan a la compra de Activision Blizzard a manos de Microsoft

Los fans de los videojuegos se despertaron esta mañana con una noticia que no esperaban, en lo absoluto. A través de sus redes sociales, Microsoft anunció la compra de Activision-Blizzard por una cantidad que deja en ridículo a varias de las adquisiciones más famosas de The Walt Disney Company en los últimos años. La transacción generará notables cambios en la industria que ya están desafiando a las otras empresa y los gamers están reaccionando en línea.

Microsoft es conocida por albergar las IP de grandes títulos como Halo, Gears of Wars, Titanfall, Forza Horizon y muchos más, sin mencionar las entregas exclusivas que lanzan cada año para su consola Xbox. Ahora, con la compra de Activision-Blizzard por US$ 68.7 mil millones, en sus manos quedan grandes, enormes franquicias como Overwatch, Diablo, Call of Duty, World of Warcraft, StarCraft, Candy Crush, Hearthstone, Crash Bandicoot, Spyro the Dragon, Tony Hawk, Guitar Hero y otras.

Durante un tiempo, Microsoft se había quedado más o menos rezagado en la competencia por la supremacía del gaming debido a Sony y su éxito con la PlayStation y sus juegos exclusivos. Pero ahora es Sony la que seguramente se ha puesto a temblar y a mover los hilos de su maquinaria si es que no quiere perder el interés de sus millones de consumidores.

Vale la pena mencionar que muchos gamers han reaccionado de forma positiva a la compra, en especial por el escándalo que durante un largo tiempo ha tenido en el centro de la mira a los altos mandos de Activision-Blizzard. El año pasado explotaron las acusaciones de acoso sexual y tratos machistas hacia empleadas de la empresa por parte de importantes ejecutivos. Una primera postura errónea y poco sensible con las víctimas le valió críticas e insultos a la mesa directiva. Poco después, The Wall Street Journal lanzó un escandaloso reporte en el que desvela a Bobby Kotick, CEO de Activision-Blizzard, señalando que todo el tiempo estuvo consciente del trato denigrante hacia las trabajadoras y no hizo nada al respecto, incluso se le acusó de agredir a algunas.

No son pocos los internautas que ven en la compra hecha por Microsoft una oportunidad para mejorar las condiciones de trabajo en las oficinas de Activision-Blizzard, pero eso sólo se verá con el tiempo. Ahora queda por descubrir cómo se manejará la empresa en general ahora que ha quedado en manos de una gran poderosa en la industria.

Las propiedades de Activision-Blizzard son conocidas no sólo por sus alcances en la industria del videojuego, también en la del cine, por ejemplo, Warcraft: El Primer Encuentro de Dos Mundos - 28%, la injustamente despreciada cinta de 2016; o Diablo y Overwatch, marcas que tendrán sus propias series de Netflix en el futuro. Ahora que todo le pertenece a Microsoft, ¿veremos nuevos negocios en cine y televisión para estas IP?

A continuación de presentamos una compilación de reacciones a la adquisición:

Microsoft compra Activision + Blizzard + King.



Ahora vivimos en un mundo donde Crash Bandicoot estará en los juegos de Xbox y Sonic está en los juegos de Nintendo. pic.twitter.com/0Eps5B4dpt — Hércules Rockefeller (@PP_te_patea) January 18, 2022

Microsoft compra Activision



Gente normal / Fanboys de sony pic.twitter.com/pXQJlWZDdr — Krieg S (@KriegPhantom) January 19, 2022

Crash ya no esta en Activision, ahora en Xbox gracias a #Microsoft!

Asi es hoy.. pic.twitter.com/ZJHiwhljua — Contriteorb4☆ (@contriteorb4) January 18, 2022

cuando todos pensaban que blizzard iba a la quiebra por sus polemicas y juegos muertos.

microsoft sacando la vieja y confiable: papi bill gates me das 70 mil millones para comprar activision blizard

Suena musica de Seth Rollings en Westlemania 31 pic.twitter.com/c0LcLONmDu — El Gamer Friki (@El_Gamer_Friki) January 18, 2022

Bueno me acabo de levantar y me encuentro con esta noticia, pensé seguro estoy durmiendo aún pero no!, es el mega ultra combo braker bombazo de que Microsoft compra Activision Blizzard, se lleva COD. DIABLO, OVERWATCH etc, etc, había tengo mucho que procesar estoy en shock. pic.twitter.com/GhbycA8pQW — El Locon Gamer (@El_Locon_Gamer) January 18, 2022

Mi opinión sobre la adquisición de Microsoft/Activision-Blizzard es que es un movimiento brillante de Microsoft y espero que contribuya en gran medida a solucionar los problemas de Activision-Blizzard en el lugar de trabajo. #FuckBobbyKotick

My take on the Microsoft/Activision-Blizzard acquisition is that it's a brilliant move by Microsoft and I hope it goes a long way toward fixing Activision-Blizzard's workplace issues. #FuckBobbyKotick — ViewerAnon (@ViewerAnon) January 18, 2022

Una parte de mí está absolutamente aterrorizada de que las noticias de hoy básicamente se reduzcan a "Microsoft compró Activision-Blizzard, dándole a Kotick y sus compinches una tonelada de dinero, gracias a las constantes denuncias de acoso sexual que redujeron las acciones lo suficiente como para que hubiera una apertura para adquirir."

Part of me is just absolutely terrified that today's news basically comes down to "Microsoft bought Activision-Blizzard, giving Kotick and cronies a fuckton of money, thanks to consistent sexual harassment claims dropping the stock far enough that there was an opening to acquire" — Rami Ismail (رامي) (@tha_rami) January 18, 2022

Ahora que Microsoft adquirió Activision Blizzard, oficialmente poseen Banjo Kazooie y Crash Bandicoot, dos franquicias que eran sinónimo de Nintendo y PlayStation respectivamente. Esto es salvaje.

Now that Microsoft has acquired Activision Blizzard, they officially own Banjo Kazooie and Crash Bandicoot, two franchises that were synonymous with Nintendo and PlayStation respectively.



That's wild. pic.twitter.com/cCBcYgq9aj — David Krane (@8bit_Spazzy) January 18, 2022

Sony tras enterarse de que Microsoft acaba de comprar Activision Blizzard: “Estoy arruinado. No me queda nada, sólo el Hombre Araña.”

Sony after finding out that Microsoft just bought Activision Blizzard pic.twitter.com/uL7JNiCesT — JakeWhyman (@Jake_Whyman) January 18, 2022

De cualquier forma, un saludo a los trabajadores de Activision/Blizzard que han estado luchando por un mejor lugar de trabajo contra algunos de los monstruos más grandes de la industria y ahora tienen que lidiar con lo que sea ahora que fueron adquiridos por Microsoft. Se merecen todo tipo de apoyo que podamos darles.