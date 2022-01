Quedó: diputada panista se vuelve la burla por quejarse del Globo de Oro de Mj Rodriguez

La intolerancia y el conservadurismo suelen ir de la mano, y ahora una política mexicana ha vuelto a demostrarlo. América Rangel, miembro del Partido Acción Nacional y diputada local en el Congreso de la Ciudad de México, publicó un tuit transfóbico sobre el histórico Globo de Oro que ganó Mj Rodriguez, actriz que fue premiada por su actuación en la serie Pose - 100%. Por supuesto que muchos usuarios de las redes sociales alzaron la voz ante el claro ejemplo de transfobia y ahora la diputada panista es motivo de burla.

En Pose, Mj interpreta a Blanca Evangelista, un personaje que ha logrado romper todas las fronteras y ha sorprendido en la serie de Netflix durante las tres temporadas que se encuentran disponibles en la plataforma. La actriz de 31 años es la primera mujer trans en obtener el famoso premio de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood y las redes sociales lo celebraron desde el primer momento en que se hizo público. Sin embargo, algunas personas ahí fuera no quedaron conformes con la noticia, pues no ven a Mj como a una mujer y han arrojado su transfobia en línea, como el caso de la diputada Rangel:

En los Globos de Oro le dieron el premio de mejor ACTRIZ a un hombre biológico.



El patriarcado vuelve a triunfar. pic.twitter.com/azx6RaTxkX — América Rangel (@AmerangelLorenz) January 11, 2022

Aunque algunos internautas apoyan el pensamiento de la diputada, la gran mayoría se ha decantado por hacerle ver su postura transfóbica con algunas duras respuestas. Por otro lado, la CONAPRED declaró recientemente que ya está investigando a una legisladora tras la acumulación de numerosas quejas relacionadas con discriminación hacia las personas trans. Este tipo de comportamientos sí deben tener sanciones por parte de las organización gubernamentales y esperamos que en el futuro se hagan efectivas.

El talento de los actores y actrices transgénero es poderoso y evidente, pero todavía es necesario que la industria y los votantes de la temporada de premios realicen mayores esfuerzos para darles oportunidades de brillar, justo como lo hacen con los intérpretes cisgénero. La comunidad artística trans en Estados Unidos está haciendo cosas increíbles y merecen todo el reconocimiento; ojalá en América Latina las cosas fueran distintas y las industrias de entretenimiento estuvieran dispuesta a otorgar mayor visibilidad a las personas transgénero que se dedican a la artes. El triunfo de Mj Rodriguez tan sólo es el inicio.

Estamos en una época donde por fin se está reconociendo a la comunidad trans, pero los sectores más reaccionarios de la sociedad se empeñan en criticar esto como una "conspiración" para introducir una "ideología" entre los niños. Las teorías conspiranoicas sobre un plan para controlar el mundo son muy viejas, se han usado como justificación para cometer genocidios y actualmente sirven para discriminar. La lucha todavía es largo pero se siguen realizando los mejores esfuerzos para que las personas transgénero tenga la libertad de vivir su vida como quieran en entornos seguros y diversos.

A continuación, te presentamos una serie de tuits que condenan la publicación de la diputa América Rangel sobre la victoria de Mj Rodriguez en los Globos de Oro 2022.

Personas, si es que así se te puede llamar, como tú: deleznables, sin humanidad y por demás monstruosas, no deben ni por error tener cargos públicos. Llegará el día que nos deshagamos de el tipo de escoria que tú representas 💩 es lo único que mereces. — El Retuitero (el/he/him) (@TapiaAlexito) January 11, 2022

Ponte a hacer algo por lo que se te está pagando deja estas noticias para el medio que le correspondan a ti que te importa, haz algo por la delegación a la que trabajas que está bastante mal da resultados no opiniones estupidas !!!! — Ricardo (@priki83) January 12, 2022

En esta no te apoyo, es una mujer en toda la línea. No hagas tuits como estos que te hacen quedar como intolerante u odiadora, fíjate yo te apoyo siempre y me peleo con los que te atacan. 😉✌🏻 — Nemo Rivero (@NemoDrJet) January 11, 2022

no me va a meter a mi biogia en esto, como biologo le digo que NO NOS ENCARGAMOS DE ESO, NOSOTROS NOMAS DECIMOS SI ALGO ES MAMIFERO,REPTIL O CANGREJO, no mame eso es trabajo de las ciencias sociales — alex /0\ (@eskandalozki) January 12, 2022

¿El patriarcado?, MJ es mujer, que pena que en pleno 2022 sigan siga con estas ideologías y sobre todo de personas que son encargadas de la administración pública de una ciudad. “Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda” M.L.K — Hugo! (@tacoplacero2M) January 12, 2022

La neta los regios solo saben molestar al prójimo, dejen ser y respeten, podrá haber nacido MASCULINO, pero el género es una construcción social y ELLA es una mujer quieran o no — R. Alexander Parada Salazar (@LexParada2006) January 11, 2022

Dirás triunfó la educación, el respeto , el conocimiento , la aceptación, la no discriminación , el reconocimiento, cosas q no entiendes xq vives en otro siglo y eres de la especie de vertebrados q no evolucionaron xq su cerebro no creció y x lo tanto ya no aprenden nada 🤷🏻‍♂️🏳️‍🌈 — Hek Salgado (@Heksalra) January 12, 2022

