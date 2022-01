RUMOR: Batgirl podría dar paso a la película de Nightwing

Luego de varios años detenidos, los planes para el futuro del universo cinematográfico de DC finalmente parecen estar tomando fuerza. Todo se aclarará con dos próximos filmes: The Flash y Batgirl. El segundo de ellos, que ya se encuentra en producción, podría dar paso a toda una franquicia basada en los personajes satélites de Batman y un rumor apunta que el siguiente héroe en tener su propia historia sería Nightwing.

Este rumor viene de una filtración hecha por el usuario de Reddit itsMyTimeToShine. Este personaje ha hecho revelaciones más o menos acertadas en el pasado. La más reciente fue que sólo una parte del simbionte de Venom - 35% se quedaría en el MCU, tal como ocurrió en la escena post-créditos de Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92%. No obstante, no se sabe nada sobre quién es o cómo tiene acceso a estos temas, así que es mejor ser cauteloso.

Con eso fuera del camino, su más reciente aportación es que, supuestamente, el estudio Warner Bros ya ha elegido al actor que será Dick Grayson en su saga de películas y que aunque será mencionado como Robin en la película de Batgirl, éste filme dejará el terreno listo para una entrega de Nightwing, el segundo alter ego de ese personaje y el cual adopta tras separarse de su mentor Batman.

De momento, no es de sorprender que circulen rumores sobre Batgirl. Se tienen muy pocos detalles sobre la película que contará con Leslie Grace como Barbara Gordon y no queda claro exactamente qué versión del murciélago será la que la inspirará a convertirse en una heroína. Esto ya que The Flash también ha sido objeto de varios rumores entre ellos el que sus eventos dejarán fuera del canon algunos elementos de las películas de Zack Snyder.

Fuera de esto, lo que es una realidad es que el estudio ha intentado hacer un filme sobre Nightwing desde antes del lanzamiento de Liga de la Justicia - 41%. El director Chris McKay está vinculado a su desarrollo desde entonces y apenas el año pasado dijo que, si bien es cierto que el proceso estaba estancado, hasta donde él tenía conocimiento no se había cancelado y estaba emocionado por ver su historia llegar a la pantalla.

Lo que podría reforzar estos rumores es que hay una gran confianza en The Batman , reboot del personaje que supuestamente tendrá toda una trilogía totalmente separado del resto de la saga. Y sin un murciélago a la cabeza, no es descabellado creer que el estudio podría apostar por conformar primero a los llamados Gotham Knights, entre los que se encuentran Nightwing y Batgirl. De hecho, hay un juego con ellos en camino para lanzarse este año.

De momento, no queda más que esperar a ver qué detalles sobre el futuro del DCEU nos puede revelar Peacemaker - 86%, la primera serie del mismo. El show llegará mañana a HBO Max con sus primeros tres episodios mientras que será hasta noviembre que podremos ver The Flash y saber, de una vez por todas, si realmente será el gran reboot para la franquicia que se está especulando que es.

