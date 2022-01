Autopsia de Bob Saget revela que no hubo consumo de drogas

Bob Saget fue un famoso comediante, actor y presentador de televisión estadounidense, mejor conocido por interpretar a Danny Tanner en la sitcom de ABC Full House de 1987 a 1995, su secuela de Netflix Fuller House de 2016 a 2020 y por ser la voz del narrador Ted Mosby en How I Met Your Mother - 80%. De 1989 a 1997, fue el presentador original de America's Funniest Home Videos. Saget también era conocido por su stand-up para adultos, y su álbum de 2014 That's What I'm Talkin' About fue nominado al premio Grammy al Mejor Álbum de Comedia.

Desgraciadamente, el 9 de enero se dio a conocer que Saget falleció a la edad de 65 años en su cuarto de hotel. Hasta el momento no se ha dado a conocer la razón exacta de su deceso, pero las autoridades correspondientes aseguraron que no hay razones para pensar que se trató de algo relacionado con narcóticos o asesinato. Todo esto se confirmó el día 10 de enero con los resultados oficiales de la autopsia del actor, los cuales demostraron que no hubo evidencia de uso de drogas o juego sucio (actos criminales) en la muerte del comediante. El médico forense en jefe de los condados de Orange y Osceola, Joshua Stephany, compartió lo siguiente en un comunicado de prensa:

El Sr. Saget es un hombre de 65 años que fue encontrado inconsciente en su habitación de hotel. En este momento, no hay evidencia de uso de drogas o juego sucio. La causa y la forma de la muerte están pendientes de más estudios e investigaciones que pueden demorar entre 10 y 12 semanas en completarse. Nuestras condolencias a los seres queridos del Sr. Saget durante este momento difícil.

Lo nuevo de la oficina del médico forense en #BobSaget:

New from Medical Examiner's Office on #BobSaget: pic.twitter.com/E479Td6waI — Marlei Martinez WESH (@MarleiMartinez) January 10, 2022

Los agentes que respondieron al llamado de emergencia encontraron a Bob Saget acostado boca arriba en la cama, con el brazo izquierdo cruzado sobre el pecho y el brazo derecho descansando sobre la cama sin signos de trauma, según un informe de la oficina del alguacil publicado el lunes (via WFTV). El cuerpo de bomberos del condado de Orange declaró muerto a Saget a las 4:18 p.m.

De acuerdo con la información, Saget tenía planeado salir de su habitación en el Ritz Carlton el domingo, cuando su familia no pudo comunicarse con él. La seguridad del Ritz se encontraba realizando un control de bienestar y cuando encontraron a Saget inconsciente en su cama. Rápidamente procedieron a llamar al 911, y poco después los agentes llegaron a la escena, según la oficina del sheriff del condado de Orange.

La trágica noticia de la muerte de Saget el domingo pasado provocó una avalancha de tributos en Hollywood, incluidas declaraciones de los coprotagonistas de Full House de la estrella, John Stamos, Mary-Kate Olsen y Ashley Olsen, quienes recordaron a su padre televisivo como "el hombre más amoroso, compasivo y generoso".

