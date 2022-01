Emily in Paris es renovada para dos temporadas más

Netflix ha conseguido destacar no sólo como la empresa líder en el servicio de streaming a pesar de contar con innumerables competidores, sino también por la producción de exitosas series y películas originales. Es cierto que ha tenido más de un tropiezo, pero siempre consigue reivindicarse de inmediato con algo que se vuelve tendencia gracias al impacto en la audiencia. Hablando de ello, también en de reconocer que ha ofrecido producciones para todos los gustos.

Sigue leyendo: Emily en París, la segunda temporada, ya tiene calificación de la crítica

A pesar de que algunas de sus producciones resultan fenomenales, en ocasiones la empresa se ha visto en la necesidad de cancelar las mismas, y no porque sean malas, sino porque su desarrollo implica grandes inversiones y en ocasiones su impacto en la audiencia no es suficiente, como fue el caso de Mindhunter - 100%, de David Fincher, que se quedó estancada en la segunda temporada con muchos fans decepcionados por no poder seguir el camino de Holden Ford en su encuentro con los asesinos en serie más famosos.

Pero hay otro tipo de historias, quizá menos complicadas y más rentables, que han conseguido seguir adelante, como es el caso de Emily en París - 95% que estrenó su segunda temporada en diciembre del año pasado. La serie protagonizada por Lily Collins se ha establecido como tema de conversación en las redes sociales por muchas razones, en ocasiones por las situaciones que enfrenta la protagonista en cuanto a sus romances, por su desarrollo personal y profesional en la ciudad de las luces, o incluso, por su sentido de la moda.

Gracias a que se ha mantenido dentro de la conversación de los espectadores, y sus números siguen aumentando de manera notable, Netflix ha confirmado en sus redes sociales que Emily en París se ha renovado no sólo para una tercera temporada, sino también para la cuarta. Cabe mencionar que el éxito de la serie no es ninguna sorpresa, sobre todo porque al mando se encuentra Darren Star , el mismo responsable de Sex and the City.

Continúa con: Los estrenos de Netflix en enero de 2022

La respuesta sobre su renovación ha sido mixta pues, aunque hay muchos que disfrutan de las aventuras y romances de Emily, hay otros que no consideran justo que una trama tan “común” tenga mayores oportunidades que otras grandes historias que han sido canceladas. Pero la realidad es que el dinero todo lo mueve, y si los programas generan ganancias superiores a su presupuesto invertido, es evidente que seguirán adelante.

Algunos críticos han señalado que el verdadero éxito de la serie está en su protagonista, pues ella consigue ofrecer a un personaje que imprime todas las emociones necesarias. Por otro lado, como ya se mencionó, la sencillez de su historia cumple con el objetivo de entretener sin complicaciones en donde el espectador pasa un buen rato olvidando el mundo real. Sin duda, Darren Star ya tiene una fórmula de éxito para la televisión, y es difícil que la suelte.

Te puede interesar: Películas que Netflix adquirió y salvó de pasar desapercibidas

Por otro lado, también se ha destacado la manera en la que la ciudad se vuelve un personaje complementario más allá de ser un escenario, pues su retrato, visualmente, es algo que se ha elogiado en más de una ocasión, a pesar de algunos clichés sobre sus ciudadanos. Emily en París está disponible actualmente en Netflix, y aún no se ha confirmado la fecha de estreno de las próximas dos temporadas o hacia dónde podría dirigirse la historia.