Matrix Resurrecciones: Keanu Reeves vuelve a sorprender por su generosidad

Keanu Reeves, además de ser conocido por sus actuaciones en Matrix - 87%, Constantine - 46% y Otro Día Para Matar - 85%, es una de las estrellas de Hollywood más amables que hay; uno de sus más recientes actos de generosidad fue donar el 70% de sus ganancias por Matrix Resurrecciones - 65% a la investigación de la lucha contra el cáncer. Ahora, The Hollywood Reporter ha dado a conocer otro acto de amabilidad que está enterneciendo a todos.

Según el medio, Keanu pagó el viaje a sus representantes, amigos y otros miembros de la producción, para ir a San Francisco a la premiere de Matrix Resurrecciones - 65% en el Castro Theatre; pagó el viaje en jet privado, el alojamiento en hotel y los boletos, e incluso organizó una comida posterior al estreno donde dio regalos a los invitados. Chad Stahelski, director de la saga John Wick y miembro del elenco de la nueva entrega de Matrix, dijo lo siguiente (vía Uproxx):

Hizo volar a un grupo de nosotros aquí. Es increíblemente generoso. En la audiencia esta noche habrá muchas personas que lo ayudaron, desde sus entrenadores de artes marciales hasta entrenadores de jiu-jitsu, peluqueros y maquilladores y su equipo de dobles. Se asegura de que sus amigos y familiares estén aquí. Él es épico.

Esta historia seguirá alimentando la leyenda de Reeves, mientras que él, por su parte, se niega a ensalzarse de más, ya que The Hollywood Reporter se puso en contacto para que dijera algo sobre el viaje descrito anteriormente y sólo respondió: “Sí, es grandioso poder compartir nuestras experiencias y vidas juntos”.

La trilogía de Matrix fue un momento muy importante en la carrera de Reeves, y para muchos fans fue todo un sueño volver a ver al actor en el papel de Neo, aunque otros no hayan quedado satisfechos con la cinta en general. Muchos opinaban que Matrix no necesitaba una secuela, pero dado que Warner Bros. pensaba seguir explotando la franquicia a como diera lugar, Lana Wachowski decidió hacerse cargo, en esta ocasión ella sola, sin la colaboración de Lilly Wachowski.

Debido al estreno simultáneo en HBO Max y cines, aunado al hecho de que la cinta competía con la super exitosa Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92%, Matrix Resurrecciones ha sido un fracaso en taquilla, con sólo US$107.6 millones recaudados (según Box Office Mojo), lo cual es una cantidad miserable comparada con el presupuesto de casi US$ 200 millones.

Hasta donde se sabe, no habrá secuelas de Matrix Resurrecciones, pues un productor y el mismo Keanu respondieron negativamente cuando se les preguntó al respecto, y la directora, Lana Wachowski, dejó en claro a AP Entertainment que los productores decidieron que no habrá más. Sin embargo, eso no es motivo para lamentarse, ya que Reeves continúa con la saga que hizo resucitar su carrera, John Wick, pues lo veremos próximamente en la cuarta y quinta entregas. También se anunció hace poco que protagonizará la serie The Devil in the White City, producida por Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese.

El caso de Keanu Reeves es tan destacado porque Hollywood está lleno de personas nefastas, basta con recordar el escándalo que desencadenó el auge del movimiento #MeToo: el productor y cofundador de Miramax, Harvey Weinstein, fue acusado por decenas de mujeres de acoso e incluso de abuso sexual. Poco después comenzaron a aparecer más y más señalamientos contra actores, directores y productores famosos. Los nombres más recordados son los de Bryan Singer , T.J. Miller, Kevin Spacey , James Franco, Brett Ratner y el más reciente, Joss Whedon, que se portaba de forma abusiva con casi todas las mujeres con las que trabajaba. Ya es tiempo de que en la Meca del Cine Keanu Reeves sea el ejemplo a seguir y no los acosadores y abusadores de siempre.

