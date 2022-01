Sundance 2022 cancela programa presencial y volverá a ser virtual por la variante Ómicron

La esperanza que despertó el exitoso estreno de Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92% pronto se apagó con la nueva ola de la pandemia mundial. La más reciente entrega de Marvel llevó de regreso a los espectadores, quienes llenaron las salas de cine en todo el mundo y lograron mejorar los números de la taquilla en 2021. Después de que en 2020 se diera un cierre definitivo de eventos para respetar la cuarentena establecida, el año pasado las cosas mejoraron un poco cuando se volvieron a permitir algunos festivales y celebraciones públicas donde los creadores recordaban la necesidad de ver sus trabajos en la gran pantalla. Por desgracia, el inicio del 2022 ya comprobó que las cosas no seguirán un curso normal y el famoso Festival de Sundance es uno de los primeros afectados.

Desde el 2020 varias películas han cambiado sus fechas de estreno en un intento por no acudir a plataformas de streaming para llegar al público. La espera tuvo resultados medianos, pues algunos títulos fueron un fracaso en taquilla, incluso cuando se trataba de géneros populares como sucedió con El escuadrón suicida - 91%. Ahora, a pocos días de iniciado el año ya se confirmó que Morbius volverá a cambiar su llegada a cines y esto puede ser señal de un nuevo cambio en el calendario.

Estos cambios ya marcan pérdidas millonarias, pero al menos existe una posibilidad real de ver estas películas en salas de cine. El problema viene cuando hablamos de producciones más independientes que esperan obtener distribución en los mayores festivales del mundo. Sundance siempre se ha caracterizado por mostrar un panorama muy ambicioso sobre los nuevos grandes directores, además de ser el espacio ideal para que figuras ya reconocidas se establezcan en el mundo del cine independiente y adquieran cierta reputación para sus futuros proyectos. Se trata de uno de los más importantes en el mundo, pero la crisis actual ya alteró los planes iniciales y los encargados acaban de confirmar que cancelarán todos sus eventos en vivo y el festival será únicamente virtual.

Un comunicado publicado en diciembre explicaba que el Festival de Sundance seguiría los protocolos para evitar más contagios, incluyendo pruebas constantes y certificados de vacunación para cualquier asistente, ya fuera público o invitados especiales.

El comunicado actual (vía Variety) explica:

A pesar de los más ambiciosos protocolos, la variante Omicron con sus tasas de contagio inesperadamente altas está superando los límites de la seguridad sanitaria, los viajes y otras infraestructuras en todo el país. Los eventos en vivo de Utah del festival serán en línea este año. Si bien estamos decepcionados de no brindar la experiencia híbrida completa y de reunirnos en persona como estaba previsto, este año el público seguirá experimentando la magia y la energía de nuestro festival.

Para el Festival de Sundance no se trata de una decisión sencilla, pues los eventos en vivo son los que atraen no sólo al público que compra boletos sino a inversores y grandes productoras. Más que presentar cintas independientes, la idea del festival es conectar a los creadores con distribuidoras que puedan darle un nuevo lugar a estas obras. En los últimos años, Netflix y Amazon se han establecido comprando los derechos de varias cintas que estrenan en sus aplicaciones, un paso más en su esfuerzo por ser consideradas como plataformas serias.

A pesar de esta noticia, no todo está perdido. Gracias a que las grandes compañías se vieron obligadas a adaptarse a esta situación, buena parte de los estrenos de Sundance ya tienen compradores fijos. Por ejemplo, Master, nueva película de Regina Hall ya fue adquirida por Amazon Prime desde que se anunció su producción en 2019, al igual que Lucy and Desi, documental producido por Amy Poehler. Según IndieWire, una quinta parte de los 82 títulos programados ya tienen los derechos de distribución vendidos. El Festival de Sundance se llevará a cabo del 20 al 30 de enero.

