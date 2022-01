Matrix Resurrecciones: Keanu Reeves donó 70% de su salario a las investigaciones contra el cáncer

Keanu Reeves volvió a la pantalla grande en 2021 a través de Matrix Resurrecciones - 65% y los fans quedaron encantados viéndolo en las salas de cine. Aunque la película no se llevó las mejores críticas ni los mejores ingresos, ver al famoso intérprete de Neo en cualquier proyecto se ha convertido en tema de interés para los usuarios de las redes sociales, y con la noticias más reciente quedarán encantados. A través de The Lad Bible se informa que el actor de 57 años donó buena parte de sus ganancias en la película a la investigación contra el cáncer, ¿hay algo que este joven no haga bien?

En Matrix Resurrecciones, Keanu vuelve para interpretar a Neo pero con algunos toques muy diferentes. Lana Wachowski le da un giro de tuerca al argumento del Elegido que todos conocemos y ofrece una conclusión muy distinta que ha abierto el debate entre los más leales a la trilogía original. Aunque no se tiene conocimiento sobre cuánto dinero ganó Keanu por regresar al papel de Neo, el medio informativo sostiene que el 70% de su salario lo destinó al cáncer y la lucha que la ciencia ha mantenido con él durante años.

Kim Reeves, la hermana de Keanu, fue diagnosticada con leucemia a principios de los años noventa y fue tratada durante diez años antes de entrar en remisión, es decir, la etapa en que los médicos dejaron de percibir síntomas de la enfermedad en su cuerpo. El actor estuvo junto a su hermana durante todo el proceso y desde entonces se ha convertido en un gran luchador de la causa, abriendo una fundación para las personas que padecen cáncer y donando recursos para las investigaciones pertinentes. Por supuesto que Keanu no habla abiertamente sobre el tema ante la prensa.

Después de numerosos papeles notables en sus años más jóvenes, para el año 1999, Keanu Reeves toma el rol de Neo/ThomasAnderson en la trilogía iniciada con Matrix, la entrañable serie de películas sci-fi a cargo de las hermanas Wachowski. En 2021 regresó para una entrega más y podemos decir que la historia se ha cerrado más o menos bien ante el público. Altos mandos de la Warner Bros. ya asegurar que no habrá más secuelas de Matrix en el futuro.

Entre sus muchas interpretaciones también destaca la de John Wick, el maestro asesino de la historia comenzada en 2014 con Otro Día Para Matar - 85% y que desde entonces ha causado sensación entre el público. El festival de violencia desmedida, presentado por un Keanu Reeves bien entrenado en el combate cuerpo y el manejo de las armas, ha ejercido un encantamiento sorprendente entre los fans del actor. Tal vez los creadores de la franquicia no pensaron llegar tan lejos con la marca, pero el éxito obtenido ya nos asegura una cuarta y quinta entrega. Con sus personajes más famosos, Reeves se ha hecho de una increíble fortuna.

Una de las siguientes películas de Keanu Reeves es John Wick 4, la esperada secuela de John Wick 3: Parabellum - 98% que se robó los corazones de todos hace un par de años. Un doloroso retraso para la película fue anunciado hace algunos días y llegará a cines hasta 2023, por lo que los fans tendrán que esperar un nuevo largo tiempo hasta tener novedades sobre el querido personaje. Por otro lado, Keanu debutará a lo grande en televisión con The Devil in the White City, serie producida por Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese. Por el momento no hay fecha de estreno.

