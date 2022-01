Taquilla de 2021 fue 101% más alta que en 2020 pero 60% más baja que en 2019

El último par de años han sido complicados para la industria del cine. Sus números no son tan similares a los de 2019 y previos, sin embargo, este 2021 observamos un incremento en taquilla que definitivamente ha alegrado a los productores más ambiciosos de Hollywood. A través de nuevos datos compartidos por The Hollywood Reporter se informa que las ventas de boletos del año pasado superaron a las de 2020 por mucho, sin embargo, no alcanzaron a las de 2019, cuando la pandemia todavía no se instalaba en el mundo.

No te pierdas: Denis Villeneuve escribe una conmovedora elegía para Jean-Marc Vallée

Este 2021 tuvimos estrenos completamente espectaculares como Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92% o Sin tiempo para morir - 83%, cinta que recaudaron US $1.2 mil millones y US $774 millones, respectivamente a nivel global. Este año fue mucho mejor para los grandes lanzamientos de Hollywood y seguramente veremos mayores ingresos para los títulos del futuro. La pandemia cede poco a poco (a un paso más lento de lo que nos gustaría) y tarde o temprano llegará el tiempo en el que las salas de cine volverán a llenarse con la confianza de antes.

Ahora bien, la información de The Hollywood Reporter sostiene que en 2021 se lograron US $4.5 mil millones en la taquilla local de Hollywood, es decir, Estados Unidos y Canadá. Este gran número se encuentra un 101% por encima del observado en 2020, el año centro de la pandemia, pero un 60% por debajo de los US $11.4 mil millones alcanzados en 2019. Lo cierto es que las ganancias de este año son alentadoras y prometen un mejor panorama para el mañana. El Hollywood de los años venideros ofrecerá mucho más y se llenará los bolsillos como tantas veces lo ha hecho en el pasado.

Te invitamos a leer: Directora de Yo Soy Sam dice que no le daría de nuevo un personaje con discapacidad a Sean Penn

2020 fue un año trágico para los grandes estudios de Hollywood, quienes vieron menguados sus ingresos debido a la pandemia de coronavirus. Aunque la enfermedad todavía sigue causando estragos en algunas partes del mundo, ya se nota un gran cambio en el clima de la industria cinematográfica estadounidense. Para 2021 se ha visto una mejoría y 2022 promete ser todavía mejor.

Con la llegada de la crisis de salud global, no todas las empresas dedicadas a la exhibición de películas sintieron confianza en mantenerse firmes, algunas se vieron en la necesidad de cerrar ante los gastos. Tan solo en México la taquilla se redujo un 95%, dejando a los máximos exponentes del negocio, Cinépolis y Cinemex, en posiciones realmente desafortunadas; ni hablar de las salas más pequeñas. Mientras tanto, el negocio del streaming observó un crecimiento del 37% y los estrenos desde casa se hicieron fundamentales.

Cuando en marzo del año pasado se anunció el cierre de complejos de cine, los estudios de Hollywood vieron al streaming como la alternativa ideal para compartir sus estrenos con el público de todo el mundo. Disney, Warner, Amazon, Netflix y muchos más, anunciaron con orgullo el lanzamiento de nuevos títulos que pasaron a ser tendencia global en redes sociales, no obstante, miraban a las salas deseando regresar, pues es ahí donde se logran los mejores números de la industria.

¿Qué hubiera sido de Hollywood en la pandemia sin los servicios de streaming? Los estudios más poderosos de la industria de cine estadounidense todavía se encuentran en una batalla por la preferencia de los consumidores, sin embargo, ambos manejan estrategias muy diferentes para llamar la atención del público. Cada empresa tiene sus series y películas estrella, preparadas especialmente para llamar la atención del público en tiempos determinados; el final de año estará repleto de estrenos que representarán una competencia voraz para los participantes, al consumidor solo le queda elegir lo que más le guste.

También puede interesarte: Spider-Man: Sin Camino a Casa se convierte en la película más taquillera de Hollywood de la pandemia