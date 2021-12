Pinocchio: Guillermo del Toro explica la relación de su película con la dictadura de Mussolini

En este momento, Guillermo del Toro se encuentra en plena promoción de El Callejón de las Almas Perdidas - 70%, misma que ya se ha estrenado en algunos países, siendo duramente opacada por Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92%, lo que se ha reflejado en sus ingresos en taquilla (sobre todo en la de Estados Unidos), mientras México se prepara para recibirla en cartelera a finales de enero. Mientras el público mexicano espera esta nueva cinta del ganador del Óscar por La Forma Del Agua - 92%, la cinta ya ha comenzado su carrera dentro de la temporada de premios.

Sigue leyendo: Guillermo del Toro recomienda películas, libros y arte para este 2022

Pero ese no es el único proyecto que ha mantenido al pendiente a los fans del cineasta; desde hace un par de años, se confirmó que Del Toro comenzaría a trabajar en una nueva adaptación del clásico cuento de Las Aventuras de Pinocho de Carlo Collodi , que ya ha pasado por diversas versiones animadas y en live-action, desde producciones hollywoodenses hasta italianas, dos de ellas protagonizadas por Roberto Benigni. Sin embargo, a pesar de ser una historia ya contada, el director le dará ese toque fantástico y un tanto siniestro que ya se ha vuelto tan común en sus fábulas cinematográficas.

Esta producción se ha alargado en su hechura debido a que se trata de un stop-motion, pero parece que Guillermo del Toro aún se propone ofrecer algo más allá de la historia que la mayoría de la audiencia conoce. Algo que identifica a la mayoría de sus películas, independientemente de lo que traten, es que pone sobre la mesa un contexto político significativo; por ejemplo, tanto El Laberinto del Fauno - 95% como El Espinazo del Diablo - 92% tienen relación directa con la Guerra Civil Española, aunque en distintos momentos de la misma, mientras Hellboy - 81% hace referencia directa al nacismo con sus villanos.

Pinocchio no será la excepción con este tipo de ambientaciones, pues es el mismo director quien confirmó que esta cinta se desarrolla en medio de la Italia fascista, convirtiendo las experiencias de su protagonista de madera en una metáfora de lo que vivó la sociedad en aquel momento importante para la historia de ese país, y de varias sociedades en distintas partes del mundo. Esto fue lo que comentó durante una entrevista con Rotten Tomatoes:

Continúa con: Guillermo del Toro revela nuevos detalles sobre Justice League Dark

Guillermo del Toro's new #Pinocchio stop-motion musical will be set during the rise of Mussolini in fascist Italy. pic.twitter.com/nkcrbkI3ol