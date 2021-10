Oscar Isaac rechazó ser Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody

Cuando Bohemian Rhapsody: La Historia de Freddie Mercury - 51% se estrenó en 2018 los fans de Queen no sabían muy bien que esperar. Aunque la vida de Freddie Mercury definitivamente tiene todos los elementos para hacer una historia atractiva, el resto de la banda no quería que el guion se enfocara solamente en él o en su polémica intimidad. Sacha Baron Cohen estaba dispuesto a interpretar al cantante, pero luego consideró que no se le haría justicia al bajar el tono de la trama y al final Rami Malek se quedó con el protagónico. El actor de Mr. Robot - 100% saltó a la fama rápidamente y el ganar el Oscar a Mejor Actor impulsó mucho su carrera, pero esta oportunidad única pudo pertenecer a alguien más: Oscar Isaac.

Oscar Isaac es uno de los actores más interesantes de la actualidad. Se trata de una figura muy talentosa que no tiene problema en dar vida a villanos, hombres mediocres, héroes de acción o esposos frustrados, pero más importante todavía, ha sabido elegir producciones diversas que lo llevan a historias de corte independiente y a franquicias multimillonarias. Muchos lo conocen como Poe Dameron en Star Wars: El Despertar de la Fuerza - 92%, pero otros lo notaron por primera vez en Balada de un Hombre Común - 94%. Ha trabajado con directores como Alex Garland, Zack Snyder, Ridley Scott, Nicolas Winding Refn, Etan Cohen y Joel Coen, Steven Soderbergh y más recientemente con Denis Villeneuve en Duna - 75%.

En una reciente entrevista con ABC Audio (vía SlashFilm) para promocionar The Addams Family 2 - 20%, Isaac reveló que en algún punto le ofrecieron protagonizar Bohemian Rhapsody, pero él no creía que el público podía interesarse por eso, y no lo pensaba porque no hubiera interés por Mercury sino por lo que implicaba transformarse en él:

En ese momento pensé: “No creo que nadie quiera ver a alguien pretendiendo ser Freddie Mercury.” Y luego, claro, todos querían ver a alguien haciendo de Freddie Mercury. Así que eso fue algo que pasó.

Es cierto que al final sí hubo mucho interés por esta película biográfica; de hecho, la crítica la destrozó, a pesar de resaltar el talento de Malek, pero el público en general la adoró por el simple hecho de ser la excusa perfecta para recordar las canciones de Queen. Bohemian Rhapsody aborda de manera muy superficial la vida de Mercury, pero logra la intención original del resto del grupo que era sobresaltar la pasión del cantante, así como su forma de entender el mundo que lo rodeaba para poder convertirlo en música.

La cinta también se convirtió en uno de los grandes éxitos en taquilla de ese año, pero eso no hace que Oscar Isaac se arrepienta de su decisión. De hecho, considera que las cosas salieron de la mejor manera pues Malek logró algo que muchos veían como imposible:

Creo que nunca hubiera podido hacer lo que Rami Malek hizo. Simplemente creo que estuvo, obviamente todos piensan lo mismo, que estuvo grandioso. Pero eso fue divertido porque mi pensamiento fue: “Puedes verlo en Youtube. ¿Por qué alguien querría ver a otra persona fingir ser él, sabes?”

Al final, este protagónico ayudó mucho a la carrera de Malek y hasta lo llevó a Sin tiempo para morir - 83%, donde tuvo la oportunidad de formar parte de la despedida de Daniel Craig como James Bond. El actor seguramente tendrá más oportunidades de trabajar con otros directores de renombre en proyectos que le recordarán al público su talento, pues las últimas cintas en las que ha participado no han sido muy bien recibidas en taquilla ni por los especialistas.

Por su parte, Oscar Isaac tuvo un excelente 2021. No hace mucho se estrenó Duna, donde comparte créditos con Timothée Chalamet y Rebecca Ferguson, y que se convirtió en el éxito de la temporada asegurando una secuela a estrenarse en 2023. También participó en Scenes from a Marriage - 77% junto a Jessica Chastain y se espera que la serie sea reconocida en la próxima temporada de premios. Isaac también está por unirse al UCM con Moon Knight, serie de 6 episodios que presentará a este nuevo héroe que tiene varias personalidades.

