Antes de ser famoso Timothée Chalamet era un youtuber

En estos momentos, Timothée Chalamet es uno de los actores más importantes en Hollywood. El exitoso estreno de Duna - 75% demostró que es capaz de protagonizar una cinta de alto presupuesto sin problema y, junto a Zendaya, ahora forma parte de una nueva y muy interesante franquicia. Para añadir a su gran momento, en Estados Unidos ya se estrenó La Crónica Francesa - 70% que también obtuvo buenas ganancias. A pesar de su corta edad, el actor ya cuenta con varios reconocimientos y nominaciones que están marcando claramente el futuro de su trayectoria; en especial si sigue tomando roles como los que ha hecho hasta ahora.

Pero lo que ahora luce como una carrera envidiable pudo no existir si el actor hubiera encontrado el éxito en otro de sus intereses. No es raro que ahora en pleno éxito se encuentren algunos detalles sobre su pasado. Tampoco es nada extraño que los viejos trabajos de algunos famosos antes de unirse a la industria sorprendan al público, desde los clásicos meseros hasta carpinteros. La mezcla de ambas curiosidades hizo que no pasara mucho tiempo antes de que se revelara una peculiar afición del también protagonista de Llámame Por Tu Nombre - 97%.

Vice publicó una investigación completa sobre un canal de youtube que pertenecía al actor y que estaba dedicado al mundo del Xbox. Casi como si se tratara de una conspiración política, la publicación habló con un experto en seguridad privada que les ayudó a develar la verdad. El canal se llama ModdedController360 y cuenta con 14,700 suscriptores, los videos muestran trabajos personalizados en controles de Xbox. Ya que las publicaciones están enfocadas en mostrar los detalles y modificaciones del trabajo nunca se ve el rostro de quien los sostiene, pero claramente se trata del actor.

No se trata de una noticia tan nueva, pues las primeras sospechas se dieron a conocer en 2018. Algunos fans se dedicaron a rastrear los movimientos del actor en su página de youtube y notaron ciertos likes para estos videos. Según la investigación los primeros videos de ModdedController360 se publicaron en 2010, cuando el actor de Lady Bird - 97% tenía 15 años.

Para probar su punto, Vice incluso comparó la voz y los movimientos de las manos en este video con apariciones de Timothée Chalamet. De manera más específica, los fans han comparado la voz con su participación en un episodio de Law and Order que se estrenó ese mismo año. Como evidencia extra, si alguien todavía está interesado, está una foto que el actor publicó en su cuenta oficial de Instagram donde está en su habitación sentado frente a un escritorio…según los análisis expertos se trata de la misma silla que se puede apreciar en los dichosos videos. También compararon una cicatriz muy particular que Chalamet tiene en el dedo anular izquierdo.

No sabemos cuánto tiempo tardaron en reunir esta información, pero Timothée Chalamet reveló hace poco, y antes de que se publicara el artículo en Vice, que efectivamente tenía una página en youtube llamada ModdedController360…así que no es como que a él le avergüence o lo esté tratando de ocultar.

La historia detrás del canal de youtube de Timothée Chalamet: ModdedController360

the story behind timothée chalamet’s youtube channel: moddedcontroller360 pic.twitter.com/y8wIHsyisv — ☆ (@frostedchalamet) October 22, 2021

Timothée Chalamet tiene mucho trabajo por ahora. En estos momentos está filmando una nueva versión de Willy Wonka que funcionará como una precuela y será un musical. También aparecerá en Don't Look Up y está desarrollando Bones & All junto a Luca Guadagnino. Ayer se confirmó que Duna tendrá una secuela que se estrenará en octubre de 2023.

