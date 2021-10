Spider-Man: Sin Camino a Casa | Tom Holland dice que comparte una escena increíble con un personaje misterioso

Spider-Man: Sin Camino A Casa es una de las películas más esperadas del año, a menudo señalada como la candidata perfecta para convertirse en el título más taquillero de 2021. Faltan menos de dos meses para el estreno y las entrevistas publicitarias han comenzado; Tom Holland se encuentra con Empire y comparte algunos detalles interesantes de la cinta: anuncia la existencia de una escena muy importante en la que habla con un personaje misterioso sobre lo que significa ser un héroe. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

Los rumores en torno a los personajes nuevos que veremos en No Way Home son muchos, demasiado. Además de los ya confirmados Doctor Octopus, Electro o el Duende Verde, también están las sugerencias del Spider-Verse o incluso de Daredevil, héroes que los fans esperan con emoción. Aunque ni Marvel Studios ni Sony han confirmado los rumores, Tom Holland lo sugiere con algunas palabras misteriosas sobre una escena muy especial junto a una figura nueva y misteriosa en el Universo Cinematográfico de Marvel. Aquí sus recientes declaraciones:

Son cuatro personas sentadas en una mesa, conversando sobre lo que es ser un superhéroe, y fue increíble. El otro día miramos la escena, mi hermano y yo, y nuestras mandíbulas estaban en el suelo.

Los fans creen sólidamente en la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield como Hombres Araña en Spider-Man: No Way Home, mientras que otra cantidad importante no deja de lado la llegada de Charlie Cox como Daredevil. Algunos fans todavía piensan que hoy llegará el segundo tráiler de la película, sin embargo, parece bastante imposible teniendo en cuenta la cercanía del primero; lo más probable es que el nuevo avance aparezca en redes durante algún punto avanzado de noviembre. Los fans no tienen otra alternativa, solamente esperar.

Sabemos que Marvel Studios es increíblemente hermética al momento de trabajar con nuevo material para la saga de películas. Pero eso no significa que allá afuera no haya personas trabajando arduamente por obtener todo tipo de pistas y material que nos regalen una mejor visión de la situación; en cualquier momento podríamos obtener nuevo información no oficial que pondrá de cabeza al fandom, desencadenando teorías y alimentando el hype por el lanzamiento el próximo 17 de diciembre. Está claro que Marvel Studios obtendrá jugosos beneficios con su nueva película de Spider-Man, ¿logrará superar la barrera de los mil millones de dólares?

Spider-Man: No Way Home podría ser la más grandiosa película del Hombre Araña en el MCU y los fans se están preparando para todo lo que se acerca. Tenemos la certeza de que el tema del multiverso será muy importante en el desarrollo del argumento, y que Peter Parker se unirá a Stephen Strange porque este último tendrá la clave para solucionar las dificultades de su camino. ¿El mundo está preparado para todo lo que Marvel Studios ha planeado para la tercera entrega? La vida de Peter está a punto de cambiar y muy probablemente la de los fans.

La siguiente película del Universo Cinematográfico de Marvel es Eternals - 75%, una aventura que ya está siendo calificada y criticada por los expertos. La aventura reunirá a un equipo de superhéroes muy poderosos que lucharán contra una amenaza que pone en peligro a la humanidad. Los Eternos han formado parte de los cómics Marvel durante muchos años, pero sólo hasta ahora llegan a la saga con varios actores muy renombrados de Hollywood. La preventa de boletos ha resultado fenomenal y Eternals también aspira a convertirse en uno de los hits más taquilleros de 2021. A los fans de los superhéroes les esperan tiempos excelentes.

