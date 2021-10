Eternals: Primeras reacciones de los críticos la comparan con el Snyder Cut y con Ben-Hur

Eternals se ha convertido en una de las películas más esperadas del año y los fans están muy al pendiente de cualquier novedad que aparezca en las redes. Proyecciones especiales para la prensa ya tuvieron lugar y durante las últimas horas hemos observado la aparición de reacciones iniciales. Ahora los seguidores del MCU pueden leer lo que los periodistas están diciendo sobre la nueva cinta de Marvel Studios, ¿ha superado la primera etapa? Continúa leyendo para saber lo que hay en el fondo.

Suscríbete aquí a Disney Plus

Dirigida por Chloé Zhao, Eternals nos presentará a un equipo de superhéroes nunca antes visto en el MCU, guerreros de enormes poderes cuyas capacidades se encuentran muy por encima de los Vengadores más conocidos. La película llega con un importante retraso causado por la pandemia de coronavirus, sin embargo, está a punto de hacer su debut en cartelera para seguramente arrasar en todos los países. Si hay algo que a Hollywood le sigue otorgando beneficios increíbles es el cine de superhéroes, Marvel Studios todavía se encuentra en lo más alto del negocio.







Aunque Eternals aparecerá en cines hasta el 5 de noviembre, periodistas de los medios de comunicación más importantes en Estados Unidos ya tuvieron la oportunidad de verla y han vertido sus pensamientos en extensos tuits que nos hablan de una cinta muy diferente al resto de películas Marvel. Tal parece que Chloé Zhao tomó la decisión de dejar un poco de lado la vieja fórmula del MCU y se acercó al estilo de producciones como La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%, incluso Ben-Hur - 88%. ¿Esta movida funcionará para mantener la lealtad de los fans Marvel? Tal parece que sí.



Te invitamos a leer: Eternals supera a Shang-Chi y Black Widow en preventa de boletos



Durante más de 12 años, el Universo Cinematográfico se ha encargado de producir ambiciosas películas de superhéroes, no obstante, su enorme defecto es que la mayor parte de ellas se sienten iguales, como una copia desgastada de la anterior. Eternals parece marcar la diferencia en este contexto, apostando por una visión diferente y personajes completamente nuevos. Además, la cinta se ha promocionado como la más diversa de todo el MCU, tanto en elenco como en staff, así que resultará interesante observar el desempeño que tiene en la taquilla dentro y fuera de Estados Unidos.



A continuación te presentamos las primeras reacciones de los críticos a Eternals.





Eternals de Marvel es espectacularmente extraña y rica en una nueva mitología del MCU que la hace sentir separada de todo lo demás. Honestamente, es refrescante. Hay un dulzor agridulce en la película que sientes en sus tomas de puesta de sol: un toque definitivo de Chloé Zhao. Es conmovedora y reflexiva.

Marvel’s #Eternals is spectacularly weird & rich w/ a new MCU mythology that makes it feel separate from everything else. It’s honestly refreshing. There’s a bittersweetness to the film that you feel in its sunset shots - a definite Chloé Zhao touch. It is soulful & thoughtful pic.twitter.com/pIAFAyhJ4D — Erik Davis (@ErikDavis) October 19, 2021

Eternals no fue lo que esperaba en absoluto, ¡pero de la mejor manera! Fue hacia donde ninguna película de MCU había ido antes. La mejor manera que podría describirlo es una fantasía épica a la Ben-Hur.

#Eternals was not what I expected at all, but in the best way! It went where no MCU film has gone before. The best way I could describe it is an epic fantasy ala Ben-Hur. https://t.co/Qh33IHYd0t — Felicia (@becomingfelicia) October 19, 2021

Eternals, ¡wow! Mucho qué decir. Si las películas de Marvel son un diagrama de Venn, variaciones dentro de esa superposición, esta película está fuera de serie. Sin duda alguna, la más diferente de sus películas.

#Eternals , wow! A lot to unpack. If Marvel movies are a Venn diagram — variations within that overlap — this movie is off the charts. Hands down the most different of any of their films. — Aaron Couch (@AaronCouch) October 19, 2021

¡Eternals es increíble! Chloé Zhao y compañía presentan una película de superhéroes evocadora, emotiva y extraordinariamente épica. El conjunto tiene una gran química y todos obtienen grandes momentos de película para mostrar su destreza. El naturalismo de la cinematografía de Ben Davis destaca la humanidad de los personajes.

#Eternals is amazing! Chloé Zhao & company turn in an evocative, emotional, extraordinarily epic superhero film. The ensemble have great chemistry & all get big Movie Moments to showcase their prowess. The naturalism of Ben Davis’ cinematography spotlights characters’ humanity. pic.twitter.com/MjZ2VheJ56 — Courtney Howard (@Lulamaybelle) October 19, 2021

Aparte de algunos momentos deslumbrantes y un elenco maravillosamente diverso, Eternals me decepcionó. La historia es un lío expositivo enrevesado, ya que salta a través del tiempo y múltiples continentes con un tono desigual. La banda sonora de Ramin Djawadi se eleva, pero el estilo distintivo de Chloé Zhao está lamentablemente ausente.

Aside from a few dazzling moments & a wonderfully diverse cast, ETERNALS disappointed me. The story is an expository convoluted mess as it jumps through time & multiple continents with an uneven tone. Ramin Djawadi’s score soars but Chloé Zhao’s distinctive style is sadly absent. pic.twitter.com/OXcTw2OYJr — Matt Neglia (@NextBestPicture) October 19, 2021

Eternals es una gran película. Está filmada para un alcance masivo, con un aspecto visualmente diferente (y más íntimo) que cualquier otra cosa de Marvel. Tiene risas, grandes sorpresas y un corazón para acompañar la gigantesca y abarrotada historia que desempaqueta. Chloé Zhao tiene un sello visual realmente único.

#Eternals is a whole lot of movie.



It’s shot with a massive scope, looking visually different (and more intimate) than anything else Marvel. It has laughs, great surprises, and heart to go with the gigantic, crowded story it unpacks.



Chloé Zhao has a really unique visual stamp. pic.twitter.com/hSMtwRlabv — BD (@BrandonDavisBD) October 19, 2021

¡Acabo de salir del #EternalsWorldPremiere! No puedo decidir si es mi película favorita del MCU este 2021. Gran acción y efectos visuales, giros esperados e inesperados, otra entrega sólida de Marvel Studios. ¡Mírenla!

Just got out of the #EternalsWorldPremiere!!! Can’t decide if it’s my favorite 2021 #MCU movie. Some great action and visuals, expected and unexpected twists, yet another solid #MarvelStudios outing. Check this one out! #Eternals — Richard Nebens - The Direct, The Illuminerdi (@RNebens) October 19, 2021

También puede interesarte: Eternals: Marvel Studios confirma que la historia se divide en dos periodos distintos