Spider-Man: Sin camino a casa será el fin de la franquicia dice Tom Holland

El final es parte del viaje nos ha dicho Marvel desde Avengers: Endgame - 95%. Y tal parece que se acerca la conclusión para Tom Holland y su versión de Spider-Man. De acuerdo con una nueva declaración del joven actor, la siguiente entrega de la saga, que llevará por título Spider-Man: Sin Camino A Casa, será el fin para el héroe abanico en el universo de Marvel o por lo menos en la continuidad principal del que hasta ahora consideramos canon.

En entrevista con Entertainment Weekly, el actor Tom Holland explicó que él, el director Jon Watts, y el resto del elenco piensan en Spider-Man: Sin camino a casa como la conclusión de la franquicia. Si bien hemos visto al personaje desde Capitán América: Civil War - 90%, todo indica que se refiere a la saga propia del hombre araña, aunque no descarta que habrá posibilidades de verlo de regreso como Peter Parker o su alias secreto:

Todos la tratamos como el final de una franquicia, digamos.Creo que si somos afortunados de ver a estos personajes de nuevo, serán una versiones muy diferentes. No sería la trilogía de Regreso a casa. Le daríamos algo de tiempo e intentaríamos construir algo diferente y cambiar el tono de las películas. Si va a pasar o no, no lo sé. Pero definitivamente la tratamos como la conclusión y se sintió así.

Declaraciones muy interesantes. En el pasado ya se ha comentado que Sony y Marvel habían llegado al acuerdo de que Holland pudiera aparecer en ambas franquicias, el MCU como lo conocemos, y la saga de Venom - 35%. Esa parece ser la dirección que seguirá el personaje, suceda lo que suceda en la próxima película, podemos estar seguros de que si hay futuro para este actor como Spidey no será ya junto al resto de los vengadores.

¿Qué quiere decir esto para el MCU? Pues que podrían ya no tener un amigable vecino Hombre Araña o por lo menos no la versión de Peter Parker. Como quedó establecido en Spider-Man: De Regreso a Casa - 92%, Miles Morales existe dentro de ese canon principal y quizá Sony permita a este otro estudio usar a ese personaje ahora que la franquicia se adentrará en el multiverso, de cualquier forma no queda más que esperar.

De momento, lo interesante será ver qué tanto se recarga Spider-Man: Sin camino a casa en los elementos de las sagas anteriores protagonizadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield. Hay mucha expectativa para este filme por parte de los fans y saber que trataron de darle cierta conclusión al héroe en esta película todavía podría poner más presión sobre aterrizar un relato que deje impacto en los seguidores y también emoción por lo que viene.

Spider-Man: Sin Camino A Casa a casa llegará a cines este 17 de diciembre. La premisa que se ha revelado hasta ahora es que Peter acudirá con Doctor Strange para que lo ayude con un hechizo que elimine de la memoria de todos que él es el superhéroe. Algo sale mal con la magia y varios de los enemigos del personaje siguen recordando cuál es su verdadera identidad.

