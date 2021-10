The Batman presenta un teaser de lo que veremos en la DC FanDome

DC FanDome está a la vuelta de la esquina, en un par de días los fanáticos de DC Comics disfrutarán de la segunda edición del evento inaugurado el año pasado, y sin duda una de las películas que más emoción está generando es The Batman , protagonizada por Robert Pattinson (Tenet - 83%, El Faro - 96%, High Life - 73%) y dirigida por Matt Reeves (El Planeta de los Simios: La Guerra - 93%, Déjame Entrar (2010) - 88%, Cloverfield: Monstruo - 77%).

No te pierdas: Warner habría autorizado secuela para The Batman

La cinta, que es un reboot del Hombre Murciélago, lanzó su primer tráiler en la anterior edición de DC FanDome, en agosto del año pasado. Ahora se espera que sea liberado un nuevo tráiler o un clip, ya que en una entrevista con Variety dijo que nos esperan varias sorpresas, y sugirió que será algo relacionado con la Catwoman interpretada por Zoë Kravitz. Mientras no sepamos de qué se trata, nos tendremos que conformar con un brevísimo teaser que ha sido publicado en redes sociales, para emocionar aún más a los fans sobre la DC FanDome:

“It’s not just a signal; it’s a warning.” ❤️ this Tweet for reminders before and when #TheBatman is released. pic.twitter.com/ouos1t3PZ4