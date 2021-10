Amber Heard asegura que los últimos seis meses han sido los mejores de su vida

Amber Heard lleva bastante tiempo bajo el microscopio. Desde su matrimonio con Johnny Depp mucho se ha dicho sobre ella, pero después de su aparatoso divorcio su figura se percibe bastante complicada para el público. Una buena parte la apoya en su lucha legal con el actor de Minamata - 35%, mientras que otros aseguran que él es la verdadera víctima de la actriz. En poco tiempo ambos volverán a enfrentarse en un juicio que podría cambiar sus trayectorias para siempre, pues Depp ha perdido muchos trabajos y Heard logró estabilizar su carrera estos últimos años.

Aunque hace meses el actor perdió el juicio contra The Sun por llamarlo “golpeador de esposas,” el resultado no es una prueba legal de que él fuera culpable de algo. Sin embargo, los medios y la propia industria han dejado claro que contratarlo no es una opción, más allá del talento que tiene y ha desarrollado por más de veinte años. Por su parte, la también protagonista de Aquaman - 73% sigue trabajando bastante y tiene varios proyectos por desarrollar. De hecho, aunque se inició toda una campaña para retirarla de Aquaman and the Lost Kingdom, la actriz volverá en el papel de Mera respaldada por Jason Momoa.

Hasta ahora, la presencia de ambos intérpretes causa mucho conflicto entre el público. Al no obtener trabajo, Depp se ha dedicado a reconstruir su reputación y por eso se ha dedicado tanto a los pormenores legales que podrían demostrar su inocencia. Además, este último año varios festivales internacionales decidieron reconocer su larga trayectoria y defendieron los homenajes cuando algunos grupos se pronunciaron en contra de darle un espacio así al protagonista de Piratas del Caribe: La Maldición del Perla Negra - 79%. La estrategia de Amber Heard se basa en utilizar sus redes sociales para demostrar una y otra vez que supuestamente no le da importancia a lo que otros digan de ella, y que no tiene miedo de lo que pueda suceder durante el juicio.

En su cuenta oficial de Instagram, la actriz de London Fields - 0% ha publicado su primera visita al teatro desde el inicio de la pandemia, su entrenamiento y pruebas de vestuario para Aquaman 2, fotos de ella leyendo diversos libros de poemas y novelas, su reciente asistencia a la pasarela de L´Oreal y, por supuesto, la inesperada noticia de que se convirtió en madre. En julio, Heard publicó una foto abrazando a una bebé y explicó que siempre había querido ser madre, pero que lo hizo bajo sus propios términos, y de la manera más privada que pudo. En dicha publicación también aclaró que su hija se llama Oonagh Paige Heard y que había nacido en abril.

Ahora la actriz publicó en su cuenta que estos últimos 6 meses, desde que nació su hija, han sido los mejores meses de su vida:

Los mejores seis meses de mi vida, los primeros seis meses de la suya.

Amber Heard ha sido muy discreta sobre su hija. En general no habla mucho de ella ni publica fotos, pero para festejar sus primeros seis meses decidió romper esa regla. Una vez más, este tipo de publicaciones le permiten acercarse a los fans que se mantienen a su lado, mientras que muestra una cara de absoluta seguridad. Sus redes sociales no tienen información ni comentarios sobre Depp o el juicio, aunque a veces llega a compartir algún link sobre el abuso contra la mujer. El Instagram de la actriz tiene comentarios limitados, lo que podría indicar que trata de evitar a aquellos que se aparecen para atacarla o acusarla de ser la generadora de violencia en la relación con el actor.

Mientras estas publicaciones positivas y divertidas inundan la cuenta de Amber Heard, su equipo de abogados se está preparando para luchar contra Johnny Depp. Uno de los últimos movimientos que hicieron fue el de investigar a los dos policías que declararon a favor del actor al explicar que no notaron heridas ni moretones en el rostro de la actriz ni vieron el departamento destrozado como ella dijo que sucedió. Se espera que estos dos agentes de la ley se presenten de nuevo y los abogados de Heard pidieron todos sus documentos en un intento por descubrir si son corruptos o si han sido acusados de manipular evidencia con anterioridad.

