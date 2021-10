The Matrix: Resurrections | El elenco habla sobre el legado de la franquicia

The Matrix: Resurrections es uno de los estrenos más esperados por el público para este año. Además de que la cinta puede seguir el camino de otros títulos como Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos - 95% y Sin tiempo para morir - 83% para recuperar la taquilla internacional después de la caída provocada por la pandemia de COVID el año pasado, muchos fanáticos esperan que la secuela provoqué las mismas reacciones históricas que Matrix - 87%. La llegada de esta secuela tardía fue algo inesperada, pues su ciclo se consideraba terminado y hasta algo desgastado por tantas imitaciones y referencias en otras películas; sin embargo, parece que Lana Wachowski tiene preparado algo muy especial.

Sigue leyendo: Lana Wachowski revela que hizo Matrix 4 para superar el fallecimiento de sus padres

Las hermanas Wachowski saltaron a la fama gracias a Matrix, y aunque nunca han perdido la ambición para realizar sus proyectos, la crítica y el público no han reaccionado tan bien a todo lo que ofrecen. Es por ello que se cree que seguir con esta franquicia era una excusa para volverse relevantes nuevamente; sin embargo, los detalles de la producción dejan en claro que va más allá de eso. Para empezar, sólo Lana Wachowski regresó para la secuela, y lo hizo a partir de una idea que desarrolló luego de perder a varios seres amados en su vida, incluyendo sus padres. La directora utilizó esta historia como un homenaje y como una forma de superar el duelo, y eso hace de The Matrix: Resurrections un trabajo mucho más personal.

Por supuesto, Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss no dudaron en regresar a sus respectivos papeles, pues la cinta original ayudó a convertirlos en íconos de la ciencia ficción en el cine. Aunque Moss tiene una extensa trayectoria, Reeves es el que en verdad quedó marcado por el rol de Neo y su participación en la saga de John Wick es prueba de ello.

The Matrix: Resurrections se estrenará en diciembre de este año y para promocionar la cinta Warner Bros. dio a conocer un video detrás de cámaras donde el elenco habla sobre el legado de la película original y la forma en la que logró colarse básicamente a todo tipo de géneros en cine y televisión por sus aspectos técnicos y por sus referencias filosóficas. Keanu Reeves, en especial, le tiene un cariño muy particular a Matrix:

Mientras hacíamos Matrix tuve la sensación de que esto era algo más allá de mí mismo, era grande.

Escucho la frase: “Matrix cambió mi vida”, y entonces yo respondo: “gracias, cambió la mía también.”

También te puede interesar: The Matrix: Resurrections | Sinopsis oficial de la cinta revela que será una continuación directa de Matrix

En el video también aparece Carrie-Anne Moss, quien explica:

La experiencia de hacer las películas implicó un momento de transformación en mi vida. Fue una oportunidad que sólo se da una vez en la vida.

Incluso en mi propia vida he mirado alrededor y pensado: “¡Oh, Dios mío!, estoy en la Matrix. Literalmente pensaba eso.

De igual forma, la actriz comenta que nunca esperó que su famosa frase de “Dodge this/ Esquiva esto”, donde le dispara en la cabeza a uno de los agentes que casi mata a Neo, se convirtiera en todo un suceso por el que la siguen reconociendo.

Otros elementos del elenco también aparecen hablando de sus impresiones. Jada Pinkett Smith, quien apareciera en Matrix Recargado - 73% y Matrix: Revoluciones - 36%, dice que conoce a muchas personas que han tomado clases de filosofía basada en la película, mientras que Priyanka Chopra, quien se une en esta cuarta entrega, comenta:

Es este maravilloso mágico y mitológico mundo que ha sido creado usando números y dígitos, pero en realidad se trata de la consciencia, es realmente sobre el pensamiento.

El resto de los actores también recuerdas cómo se sintieron después de ver Matrix en el cine, y hablan sobre cómo varias referencias de la película se mantienen vigente, desde la elección de las famosas píldoras hasta la expresión “glitch in the Matrix/ falla en la Matrix.”

Mira aquí el video:

El primer avance de The Matrix: Resurrections nos muestra casi una repetición del camino original de Neo en la primera película. Pareciera que esta entrega es una secuela directa de Matrix y todavía no se confirma si las otras dos partes forman o no parte del canon. El que Hugo Weaving no regrese en su papel del Agente Smith y que Laurence Fishburne, el actor que originalmente dio vida a Morpheus, fuera reemplazado por Yahya Abdul-Mateen II son puntos que han causado controversia y que muchos esperan entender luego de ver esta película que tiene muchas expectativas por cumplir y la ardua tarea de superar, o al menos igualar, el éxito de Matrix.

No te vayas sin leer: Matrix 4: Lana Wachowski consiguió algo nunca antes visto, dice Yahya Abdul-Mateen II