Denis Villeneuve creyó que después de Blade Runner 2049 su carrera estaba acabada

Una de las características más comunes entre los clásicos de culto es que no logran triunfar en la taquilla, ese fue el caso de Blade Runner - 90%, que ni fue aplaudida de forma unánime por la crítica ni atrajo a mucha gente a las salas de cine. Pero una vez que una cinta se ha consolidado un clásico de culto y cuenta con suficientes fans, en Hollywood buscarán cómo explotar esa popularidad, y así fue como surgió Blade Runner 2049 - 88%.

El detalle con esta secuela tardía, es que tuvo al frente a un director talentoso, Denis Villeneuve, quien era fanático de la primera película y además tuvo el privilegio de la libertad creativa, así que entregó un filme de 2 horas y 44 minutos de duración, parsimoniosa y oscura, tratando de ser fiel a la obra original pero con cierta dosis de novedad. Al final los críticos elogiaron el trabajo de Villeneuve pero los fans de Blade Runner no fueron suficientes para salvarla del fracaso en taquilla.

Con un presupuesto de entre los US$ 150 y los US$ 185 millones, Blade Runner 2049 sólo pudo recaudar US$ 259 millones a nivel mundial, y como es bien sabido, para que una cinta triunfe en taquilla debe recaudar más del doble de su presupuesto. Este fracaso pudo afectar seriamente la carrera de Villeneuve, pero no fue así, y eso lo sorprende sobremanera, así lo declaró en una entrevista reciente con el podcast Happy Sad Confused (vía Slash Film):

El milagro para mí de 'Blade Runner 2049' es el siguiente: todavía estoy haciendo películas y tú todavía me estás hablando. Sabía que cuando hice esta película coqueteé con el desastre. Me puse en peligro artístico masivo. Eso era caminar, como me dijo una vez Christopher Nolan ... caminar en territorio sagrado. Es cierto. Fue un sacrilegio lo que hice. Me dijeron: 'No hagas eso'. Sólo el hecho de que todavía esté aquí haciendo películas, para mí ... al menos no me corrieron de la comunidad de cineastas. Fue un juego peligroso.

A pesar de que Blade Runner 2049 fracasó en taquilla, Villeneuve tuvo la oportunidad de continuar trabajando en grandes proyectos, y quizá el más grande de su carrera es Duna - 80%, adaptación de la novela de Frank Herbert que llegará los cines de México en unas semanas, y que ya ha sido reseñada por los críticos con muy buenos resultados. Según el consenso de la mayoría, se trata de una buena película que hace justicia al clásico de la ciencia ficción.

Con Duna ya estrenada en algunos países, hemos podido comprobar que hay un público ansioso por ver el filme allá afuera. En los países dónde ya se ha estrenado ha sido un éxito, y se espera que tenga una buena recaudación en la taquilla local (Estados Unidos y Canadá) también, un motivo para celebrar para los fans, pues el éxito económico es la única forma de que una superproducción obtenga luz verde para una secuela, aunque en el contexto de la pandemia también jugará un papel muy importante la audiencia que tenga en la plataforma de streaming HBO Max.

Duna se intentó llevar al cine poco después de su publicación por el cineasta chileno Alejandro Jodorowsky, pero el proyecto era tan ambicioso y poco realista que ningún estudio quiso financiarlo, de acuerdo con el documental Jodorowsky's Dune - 98%, en muchos sentidos se trataba de una película adelantada a su tiempo y cuya duración era próximo al de una temporada de una serie. Luego Hollywood llevó a cabo la adaptación con David Lynch a cargo del proyecto, pero resultó en un fracaso total, y no volvimos a ver otro intento más que el de una miniserie del canal Sci Fi.

Por primera vez en mucho tiempo parece que los fans del libro de Herbert tendrán una adaptación decente de Dune, con un elenco estelar y un director que ha demostrado ser un gran fanático de la obra original, así como un talentoso artista de la ciencia ficción.

