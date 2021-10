Creador de El Juego del Calamar dice que la segunda temporada podría ser muy diferente

Las cosas marchan perfectamente bien para El juego del calamar - 100%, la serie de Netflix producida en Corea del Sur que está enloqueciendo no sólo a los usuarios de la plataforma, también a los internautas que se desviven con memes y conversaciones acerca del tema. Aunque muchos esperan una segunda temporada, lo cierto es que las cosas podrían ser muy diferentes respecto a su argumento. El creador de la serie, Dong-hyuk Hwang, ofrece algunas palabras a The Times sobre los grandes cambios que los posibles nuevos episodios podrían tener.

No te pierdas: Los estrenos de Netflix en octubre de 2021

El Juego del Calamar sigue la historia de una serie de macabros juegos en los que 456 personas son reclutadas para ganar millones de dólares. Por supuesto que ellos no lo saben, y lo que inicia como una dinámica de juegos infantiles tradicionales de Corea del Sur, termina convirtiéndose en una matanza y lucha por la supervivencia. Con tan sólo 9 capítulos, Squid Game es la sensación de Netflix y ha llegado a todos los rincones del mundo para ser el producto más visto de la plataforma en estos momentos.

Con semejante éxito sobre sus hombros, está claro que los altos señores de Netflix no se quedarán de brazos cruzados respecto al desarrollo de una segunda temporada. La escritura del guión de la serie se realizó desde 2009, sin embargo, Hwang tuvo severas complicaciones para llevarlo a la realidad debido a múltiples obstáculos; ahora que su producto es una realidad y un triunfo, muy pronto tendremos más noticias sobre lo que sigue en la historia, pero la cosas no serán iguales. Para The Times, el director y guionista habla sobre el futuro de El Juego del Calamar:

Te invitamos a leer: Netflix ayuda a financiar la beca universitaria creada en homenaje a Chadwick Boseman

Mientras escribía la primera temporada, pensé en las historias que podrían estar en la segunda temporada si consigo hacer una; una sería la historia del Frontman.

A lo largo de la primera temporada, la identidad de Frontman se va desvelando poco a poco. Más tarde nos enteramos de que el personaje es interpretado por Lee Byung-hun, actor coreano de gran prestigio dentro y fuera de su país. No sería extraño que Hwang quisiera abordar la historia de este personaje y llevarlo hasta el siguiente nivel. El guionista también habló sobre su interés de profundizar en el tema de la ineficacia policial no sólo en Corea del Sur, también en el resto del mundo.

Creo que el problema con los oficiales de policía no es solo un conflicto en Corea. Veo en las noticias globales que la fuerza policial puede demorar mucho en actuar, hay más víctimas o la situación empeora porque ellos no actúan lo suficientemente rápido. Este era un tema que quería plantear. Tal vez en la segunda temporada pueda hablar más sobre esto.

Netflix no ha confirmado la segunda temporada de El Juego del Calamar, sin embargo, es algo que prácticamente podemos tener seguro. La serie fue capaz de competir con otros grandes títulos de la plataforma como Sex Education - 100% y La Casa de Papel - 64%, y ya sabemos lo que pasa cuando al gigante rojo del streaming le funciona algún título, lo explota hasta las últimas consecuencias.

¿Será buena idea tener a Frontman como el protagonista de la segunda temporada de El Juego del Calamar? La serie tiene mucho potencial para el futuro, así que casi cualquier línea argumental podría ser lo suficientemente interesante como para convertirse en un nuevo éxito de Netflix. Ojalá no pase demasiado tiempo hasta que la empresa libere detalles sobre la continuación del proyecto; el tiempo es dinero y aquí lo más importante es seguir produciendo contenido que acaparen el tiempo y la atención de los consumidores.

También puede interesarte: Mike Flanagan adaptará La Caída de la Casa Usher de Edgar Allan Poe