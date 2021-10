What If…?: Marvel planeaba una serie spin-off de T’Challa Star-Lord

La muerte de Chadwick Boseman fue una sorpresa para todos, nadie sabía, salvo sus allegados, que tenía cáncer, y cuando la noticia se dio a conocer, el fandom se llenó de tristeza, y muchos planes en Marvel Studios se tuvieron que cancelar. Su última participación como T’Challa / Black Panther no fue en Avengers: Endgame - 95%, sino en la serie animada What If...? - 84%, donde tuvo un capítulo dedicado a su versión de Star-Lord y apareció en otros episodios como personaje secundario, incluyendo el último de la primera temporada, estrenado hoy.

De acuerdo con Comic Book Movie, algunos fanáticos consideran que el episodio de T’Challa / Star-Lord en What If…? es el mejor de la serie, y no sólo por ser una de las últimas participaciones del actor, sino porque tuvimos momentos emocionantes y las voces de Karen Gillan como Nebula, Michael Rooker como Yondu y Josh Brolin como Thanos.

Ahora, el director de What If…?, Bryan Andrews, ha revelado que se estaba planeando un spin-off enfocado en T’Challa / Star-Lord antes del fallecimiento del actor. Para desgracia de los fans, nunca sabremos lo que pudo ser, así como tampoco sabemos qué hubiera sido de Pantera Negra 2 si Boseman hubiera sobrevivido.

En entrevista con Variety (vía Comic Book Movie), Bryan Andrews comenzó hablando sobre cómo fue el proceso de grabación de voz de Boseman:

Chadwick había grabado antes su material de Star-Lord T’Challa. Pero tuvimos esos episodios posteriores en los que apareció esporádicamente, y pasó un largo rato antes de que lo atrapáramos [de nuevo]. Y no pasó mucho tiempo después de la grabación final que falleció. Creo que fue quizás solo unos meses, o un mes. Ninguno de nosotros lo sabía, obviamente. Pero, um, lo conseguimos a tiempo para tenerlo todo. Creo que también estaba tratando de hacer un esfuerzo porque T’Challa era muy importante para él, y también esta nueva versión de Star Lord T’Challa era tan importante para él.

Como muchos recordarán, Pantera Negra - 90% fue todo un fenómeno entre la comunidad afroamericana, la cual había tenido superhéroes / antihéroes de color como Spawn - 19% o Hancock - 41%, pero ninguno en una franquicia tan popular y reconocida como el Universo Cinematográfico de Marvel. Después Andrews habló sobre el spin-off frustrado:

No sé si él sabía esto, pero estaban planeando un show spin-off de Star Lord T'Challa con ese universo y ese equipo y todo eso. Estábamos muy emocionados. Sabemos que a él también le hubiera encantado. Y luego, ya sabes, falleció, y todo eso quedó en el limbo. Entonces, ¿quién sabe? Tal vez algún día.

La esperanza que lanza el director en la última línea citada antes, ¿tendrá algún sentido sin Chadwick Boseman para darle voz? Quizá en en una versión animada no sea tan difícil encontrar a un imitador casi perfecto, pero en live-action sabemos que no hay marcha atrás, y hasta donde se sabe el director Ryan Coogler no usará a otro actor ni traerá de vuelta a Boseman con efectos generados por computadora para Black Panther: Wakanda Forever.

El spin-off de T’Challa Star-Lord habría sido muy interesante no sólo por el protagonista, sino por el equipo de Ravagers que incluye a la versión buena de Thanos, a Nebula y a Korath. Quién sabe si en alguna de las futuras entregas del Universo Cinematográfico de Marvel donde se toque el tema del multiverso, tengamos la oportunidad de ver este equipo tan peculiar de héroes.

En live-action la primera película que abordará el multiverso será Spider-Man: Sin Camino A Casa, que se estrena en diciembre y, según rumores, traerá de vuelta a los dos Hombres Araña del pasado: Tobey Maguire y Andrew Garfield. Después en Doctor Strange in the Multiverse of Madness veremos más del multiverso, pero no hay detalles sobre la trama.