What If…? | Fanáticos reaccionan al capítulo final de la primera temporada

La serie What If...? - 84% ha dado a los fanáticos de Marvel la oportunidad de disfrutar de versiones diferentes de las historias ya contadas en la franquicia. Gracias al multiverso, estas historias no son meras posibilidades, sino que son parte de otros universos reales, paralelos al que conocimos en los últimos doce años desde el estreno de Iron Man - El Hombre de Hierro - 93%. Con el capítulo final de la primera temporada recién estrenado, las redes sociales están a reventar de reacciones, y aquí les compartiremos unas cuantas.

Suscríbete aquí a Disney Plus

El episodio anterior nos mostró lo que pasó en un universo donde Ultrón logró quedarse con el cuerpo de vibranium que creó para habitar (y que en la línea temporal que conocemos es ocupado por Visión) y luego con éste derrotó a Los Vengadores. Cuando Thanos llegó a la Tierra post-apocalíptica, Ultrón lo derrotó en un instante y luego se apropió de las Gemas del Infinito, gracias a las cuales comenzó a exterminar la vida planeta por planeta, hasta que no quedó nadie y descubrió la existencia del multiverso. El Vigilante, Uatu, al ser atacado por Ultrón, decide reunir a un grupo de superhéroes del multiverso para hacer frente al villano, y eso es lo que vimos en el capítulo 9 de What If…?.

Quien no lo haya visto aún, no se debe preocupar por los spoilers, pues son muy poco reveladores los que aparecen en las reacciones que compartimos a continuación. Los giros y sorpresas seguirán siendo un deleite para los fans cuando vean el capítulo por primera vez. Este final de temporada también marca la recta final del año, pues sólo falta por estrenarse Hawkeye y las series de Marvel Studios de 2021 habrán terminado. Sin duda se trató de un año muy prolífico para los fans, comenzando con WandaVision - 95%, Falcon y el Soldado del Invierno - 97% y Loki - 96%, además de las películas ya estrenadas, Black Widow - 87% y Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos - 95%.

La ultima vez que lo vamos a escuchar... #WhatIf pic.twitter.com/zlG4R77EOd — Florencia 🌈 (@AgustinaFlorH) October 6, 2021

Dr Strange es literalmente el ser mas poderoso de cualquier universo #WhatIf #WhatIfMarvel pic.twitter.com/I44dhzYxvh — Uriel lvs kåtha ; spooky era 🎃 (@Urielkpo5) October 6, 2021

Finalmente estan juntos los Guardianes del Multiverso 😍🤯#WhatIf pic.twitter.com/Ve0cSpmwqA — Somos Geeks News (@somosgeeksnews) October 6, 2021

¡Pero que cabrón está Doctor Strange en #WhatIf!



Sin duda es de los seres más poderosos en cualquier universo.🤯👌🏼😌 pic.twitter.com/ci5GN7qryo — Anima&más (@mas_anima) October 6, 2021

Gran cierre de temporada para esta fantástica serie. #WhatIf pic.twitter.com/Yg6u8p3JzQ — ‎ JΛY (@jay__1940) October 6, 2021

Tú explicando el final de #WhatIf // Tus compas que ni miraron el 1 cap pic.twitter.com/x0dHzp820k — Akira (@AkiraRC5) October 6, 2021

#WhatIf #DoctorStrangeSupreme



Yop, al primer instante que conocí al Dark!Stephen (y sobre todo después del capítulo de hoy) pic.twitter.com/9XB6SMRFAU — Val Kyrie (@MysticHoggoth) October 6, 2021

Y podemos hablar de lo que fueron Natasha y Peggy juntas, ES QUE NO SABÍA QUE LO NECESITABA!#WhatIf pic.twitter.com/qPcP6KmEYY — Flow🌵 (@MultiLovr) October 6, 2021

La primera temporada de What If...? se enfocó en explorar historias alternativas de las películas de las primeras tres fases del Universo Cinematográfico de Marvel, pero según Kevin Feige, Jefe Creativo de la compañía, la segunda temporada explorará las historias presentadas en la fase 4, que hasta ahora sólo cuenta con dos cintas estrenadas, más tres series que ya mencionamos antes

En lo que resta del año quedan por estrenarse dos prometedores largometrajes del Universo Cinematográfico de Marvel: Eternals y Spider-Man: sin camino a casa. La primera introducirá a un nuevo equipo de superhéroes que cuentan con poderes espectaculares y que son interpretados por estrellas de Hollywood en su mayoría. La segunda es la tercera entrega de Spider-Man en la franquicia, y según rumores que suenan cada vez más fuertes, traerá de regreso a Tobey Maguire y Andrew Garfield, los actores que dieron vida al Hombre Araña en las dos adaptaciones pasadas de Sony. Esto último sería posible gracias al multiverso, y hay varias pistas que apuntan en esa dirección, como la recién estrenada Venom: Carnage Liberado - 45%.