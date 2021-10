What If…?: Descubren un gran agujero de trama en el capítulo de Ultrón

La serie What If...? - 84% ha sorprendido a los fans con sus inesperadas historias alternativas del Universo Cinematográfico de Marvel, pero tal vez la más impactante fue la del último episodio, que mostró un universo donde Ultrón concretó sus planes, obtuvo el cuerpo de vibranium (que en la línea del tiempo original es habitado por Visión) y se hizo con las Gemas del Infinito, al arrebatárselas al mismísimo Thanos, en una escena que ha dado mucho de qué hablar.

Sin embargo, algunos acontecimientos en What If…? parecen un poco fuera de lugar, y ese es el caso del más reciente capítulo, que por mucho que haya emocionado a los fans, no queda muy claro un detalle que ha sido calificado por Screen Rant y algunos usuarios en redes sociales como un agujero de trama. Si ya están aquí, ya no es necesario recordarles lo que sucede, pero aquí va: Thanos aparece caminando a través de un portal con el Guantelete del Infinito, con cinco de las seis Gemas del Infinito, y cuando Ultrón lo ve, lo parte a la mitad con un rayo que sale de su frente, donde tiene incrustada la Gema de la Mente.

En la línea de tiempo original, no obstante, Thanos hace un sacrificio muy grande para obtener la Gema del Alma: tomar la vida de su hija más querida, Gamora. En What If…? el problema es que después vemos que Gamora está viva junto a los Guardianes de la Galaxia - 91%, ¿cómo obtuvo el Titán Loco la Gema del Alma sin ese sacrificio?

Dado que Red Skull (el guardián de la Gema del Alma) le dice a los que llegan al planeta Vormir que deben sacrificar lo más preciado que tienen, y Thanos amaba sobre todo a Gamora, resulta difícil de entender cómo obtuvo la Gema si no fue como lo visto en Avengers: Infinity War - 79%; en Screen Rant plantean la posibilidad de que tal vez exista otra forma de hacerse con el poderoso objeto, pero no hay forma de saberlo.

Si rascamos más en este tipo de inconsistencias, encontraríamos mucho más, pero tal vez vale la pena sentarse a disfrutar de la serie animada sin pensar demasiado. Al menos el episodio más reciente de What If…? pudo hacer lo que Avengers: Era de Ultrón no hizo, darnos una adaptación realmente aterradora del villano de los cómics. En la cinta dirigida por Joss Whedon el malvado robot fue humillado y desperdiciado de forma épica, y los fanáticos llevaban mucho tiempo esperando su redención, pero tuvo que surgir el multiverso para que ésta tuviera lugar.

El siguiente capítulo de What If…? reunirá a varios de los superhéroes de estos universos paralelos, conocidos como los Guardianes del Multiverso, y ellos serán los encargados de enfrentarse a la gran amenaza que es Infinity Ultron. Quién sabe si el formidable villano alguna vez llegue a live-action, pero los fans pueden estar tranquilos sabiendo que se trata de un personaje canónico dentro del Multiverso Cinematográfico de Marvel.

Las series animadas tienen un gran potencial para Marvel Studios, y además de una segunda temporada de What If…? que veremos en un futuro, hay planes para seguir expandiendo la franquicia con nuevas producciones, como lo adelantó el productor Brad Winderbaum a Variety hace unos meses:

Nosotros nos dimos cuenta de que hay un montón de posibilidades geniales que puedes explorar con la animación. Cualquier proyecto que nosotros vayamos a hacer tiene que ser algo que necesite a la animación para que la historia pueda ser contada. Hay muy poco deseo en tomar una pieza de una propiedad intelectual que sea popular porque vamos a hacer una película y hacer un show animado sobre ella. Nosotros no vamos a hacer eso.

