La caída de Cuevana 3 sólo duró unas horas y los memes no faltaron

Una de las grandes realidades de este mundo es la piratería. No todo mundo tiene el dinero o la disposición para pagar por todas las series y películas que quiere ver. Eso ha permitido que proliferaran muchas páginas que dejan que la gente pueda ver este contenido a placer a cambio de ver anuncios o cosas por el estilo. Una de las más populares en Latinoamérica sin duda es la página argentina Cuevana, la cual hoy en día se llama Cuevana 3 tras la muerte de sus dos versiones anteriores.

Algo muy cierto es que cuando el streaming empezó a proliferar y salieron muchos servicios diferentes de este tipo con sus propias exclusivas, Cuevana se volvió el lugar donde todos los que no quieren pagar todos esos servicios o ninguno van a ver sus series o películas favoritas. Es triste pero cierto que es el lugar a donde ha ido la gente para ver el contenido de servicios como HBO Max o Disney Plus.

Por lo mismo, muchas instancias diferentes han intentado acabar con esta página a lo largo de los años y ninguna ha tenido éxito. El caso más reciente de ello ocurrió en la madrugada del 30 de julio. Muchos internautas se dieron cuenta de que la página se había caído y los memes comenzaron a surgir para expresar su angustia. Como informó el sitio infobae en esta ocasión se debió a Alliance Creativity and Entertainment (Alianza por la Creatividad y el Entretenimiento). Si uno intentaba ingresar a dicho sitio aparecía un mensaje de dicha organización que informaba que la página ya no iba a estar disponible.

Como dice el dicho, hierba mala nunca muere. A las pocas horas el servicio ya estaba de regreso. Hasta el momento se desconoce como pudo estar de regreso en línea en tan poco tiempo, pero no es de sorprenderse. Como pueden imaginarse los memes no faltaron para celebrar este suceso. Aquí les dejamos algunos:

Para quien no lo sepa aún, Cuevana 3 ya está en línea de nuevo 🙇🏻‍♂️🎥 pic.twitter.com/qjmKpqxJZT — Emilio R. Magrosoto (@emiliorm_) July 30, 2021

Disney Plus, Netflix y HBO Max viendo que Cuevana 3 ya sirve de nuevo: pic.twitter.com/ytZ4YhuJlN — Manuel Rodriguez (@manyromag) July 30, 2021

A todo ésto. Ayer bajaron #Cuevana3 de la web y ya está activa nuevamente 🤣😅💪🏻 que grande Cuevana pic.twitter.com/sk1TZT4j9D — Puro West 😎 (@otroezequiel) July 31, 2021

Todos los que andaban anunciando que #Cuevana3 iba a cerrar definitivamente, viendo que ya está nuevamente funcionando pic.twitter.com/r4P5K3BcLL — Abraham S. (@shaderyx) July 30, 2021

Sitios como este hoy en día son manejados de manera anónima con servidores en lugares desconocidos para poder operar sin riesgo alguno. Además, como muchos especulan, una de las razones por las que han podido operar sin problemas todo este tiempo es que en realidad la página no almacena los videos; lo que hace es redireccionarte a sitios que los tienen para que lo puedas ver desde su plataforma.

El problema en todas estas páginas es que el usuario se encuentra vulnerable a todo tipo de amenazas informáticas. La más usual de ella es justamente la redirección. Al dar click te suelen mandar a páginas con publicidad. En ellas suelen haber enlaces en los que se puede hacer click bajo el riesgo de que te lleven a un sitio donde te pidan información personal o de tus cuentas bancarias, eso sin mencionar los posibles virus que pueden descargarse. Lo que sí es que Cuevana es de los sitios de internet que menos redirecciones te va a hacer y eso es parte de su gran popularidad.

Eso y como habíamos dicho que hay personas que por ejemplo no están dispuestas a pagar Disney Plus sólo por ver Loki - 96%. Hablando de esta popular serie, recientemente el guionista Michael Waldron, en una entrevista para Michael Waldron, explicó cómo funciona la Sagrada Línea del Tiempo:

Ok. La mejor manera de explicar eso es mencionar que nuestra aproximación al viaje en el tiempo fue la filosofía de que básicamente el tiempo siempre está pasando. Así que hay instancias infinitas de tiempo siempre ocurriendo a la vez. Así que tú y yo estamos teniendo esta conversación justo ahora. Hay otra instancia en la que nosotros tenemos esta conversación diez segundos antes. Hay otra instancia en el tiempo en la que nosotros tenemos esta conversación diez segundos en el futuro. Generalmente, esas tres instancias —tú literalmente podrías decir que todas son universos diferentes a la vez que líneas del tiempo del tiempo distintas— son iguales. Así que hay pequeñas fluctuaciones en cada instancia de tiempo. Así que en nuestra conversación [telefónica] cinco veces de diez, yo contesté el teléfono y digo ‘Hola’. Y cuatro de diez veces yo diría ‘Ey, gusto en conocerte’. Y quizá una de diez veces yo diría ‘Ey, hombre, vete al carajo. Yo no quiero hacer esta entrevista’. Y así es como funciona el tiempo. Siempre hay diferentes permutaciones e instancias ocurriendo. La TVA tiene su propio barómetro, su propia medida para saber qué constituye una desviación de la línea base, la manera en que todo debería ocurrir. La manera en que ocurrió todo y produjo a He Who Remains. Esa es su base. Así que están calculando constantemente ‘Ok, vemos como el tiempo siempre ha…’. Si tú haces zoom a la línea del tiempo, no necesariamente se vería como una línea recta. Se podría ver casi como una serie de hilos interconectados de una cuerda que fluctúa y crean pico aquí y allá. Cuando eso se convierte en un problema para TVA es cuando, siguiendo sus propias reglas, algo podría generar una rama de una forma que en realidad podría producir una nueva línea del tiempo con una versión nueva de He Who Remains Esa es la cosa práctica que ellos están evitando. ¿Eso contesta tu pregunta?

