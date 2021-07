Bob Odenkirk envía mensaje de agradecimiento a los fans y avisa que ya se siente mejor

Hace unos días los fans de Bob Odenkirk estuvieron muy preocupados por la noticia de que el actor sufrió un ataque al corazón en el set de Better Call Saul - 100% y fue hospitalizado. Afortunadamente poco después su hijo y sus representantes anunciaron que ya se encontraba estable, pero él mismo no había dirigido un mensaje a los fans hasta ahora.

Odenkirk saltó a la fama gracias a su papel de Saul Goodman en la aclamada serie de televisión Breaking Bad - 100%, y el personaje regresó en el spin-off Better Call Saul, que cuenta los orígenes del corrupto y astuto abogado. En años más recientes lo hemos visto en películas como El Día de la Novia, The Post: Los Oscuros Secretos del Pentágono - 88% y Mujercitas - 94%.

El actor de 58 años sufrió un ataque al corazón mientras trabajaba en la producción de la sexta temporada de Better Call Saul, pero en estos momentos ya se siente bien y así lo demostró al dedicar unas palabras de agradecimiento a sus fans a través de redes sociales, aunque comentó que debe tomarse un tiempo para recuperarse:

Hola. Soy Bob. Gracias. A mi familia y amigos que me han rodeado esta semana. Y por la efusión de amor de todos los que expresaron preocupación y cariño por mí. Es abrumador. Pero siento el amor y significa mucho. Tuve un pequeño infarto. Pero voy a estar bien gracias a Rosa Estrada y los médicos que supieron arreglar el bloqueo sin cirugía. Además, el soporte y la ayuda de AMC y SONY durante todo este proceso ha sido del siguiente nivel. Voy a tomarme un latido para recuperarme, pero volveré pronto.

Unas horas antes de Odenkirk, el actor y comediante David Cross ya había contado en su Twitter que habló por teléfono con su amigo y se sentía bien como para estar bromeando. Cross y Odenkirk se conocieron en la década de los 90, y crearon juntos el sketch cómico de HBO Sr. Show, en 1995:

¡Acabo de hablar por teléfono con Bob y está muy bien! Bromeando y mofándose y divirtiéndose. Tanto él como su familia están abrumados por la efusión de amor y preocupación que todos han mostrado. Tendrán noticias suyas pronto. ¡¡¡Pero lo está haciendo muy bien!!!

Sobre todo en esta época, la salud ha sido un tema central de las noticias. La pandemia de Covid-19 tuvo consecuencias terribles en todo el mundo, a nivel económico y por las millones de muertes que ha causado la enfermedad. Uno de los sectores más vulnerables a la enfermedad es el de aquellos con alguna enfermedad cardiovascular.

Mucho antes de saltar a la fama como Saul Goodman, Odenkirk comenzó su carrera como guionista en una estación de radio local de la Universidad del Sur de Illinois Carbondale. En 1987 fue contratado como guionista para Saturday Night Live, y trabajó en ese puesto hasta 1991, pero luego decidió dejar el programa para enfocarse en la actuación, lo que lo llevaría a The Ben Stiller Show, donde se desempeñó como guionista y actor. También apareció en Roseanne (1993), Seinfeld (1996) y 3rd Rock from the Sun (1999), entre otras.

La película más reciente de Odenkirk, Nadie - 88%, fue bien recibida por la crítica. Escrita por Derek Kolstad , co-creador de John Wick, y dirigida por Ilya Naishuller, nos cuenta la historia de un hombre común que se ve envuelto en una persecución por parte del crimen organizado. Nadie puede rentarse en Amazon Prime, y pueden leer la sinopsis a continuación:

Hutch Mansell (Bob Odenkirk) es un hombre de familia corriente. Una noche unos ladrones entran a su casa y él renuncia a defenderse y defender a su familia con el fin de evitar complicaciones. Esto decepciona a su hijo Blake (Gage Munroe) y a su mujer Becca (Connie Nielsen) que empiezan a distanciarse de él. El incidente le reconcome por dentro y hace que salga a la luz su lado más oscuro.

