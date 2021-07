El Señor de los Anillos: Youtuber intenta probar que el Anillo Único no se derretiría en lava

El lore de El Señor de los Anillos ha sido leído, explicado y aclarado una y otra vez, con cada punto estudiado hasta el cansancio, fuente de incontables ensayos o disertaciones e inspirando a millones en sus propios viajes de fantasía. Recientemente, un famoso youtuber ha buscado sacar nuevas conclusiones sobre el poder del Anillo Único observado en las películas y comparte en la plataforma un video en el que analiza la resistencia de la famosa herramienta frente a la lava, asumiendo que no se derrite al ser expuesto ante el material incandescente y que J.R.R. Tolkien mintió.

No te pierdas: El Señor de los Anillos: reporte indica que el Tolkien Estate está muy feliz con la serie de Amazon

Kyle Hill, youtuber con más de 924 mil suscriptores, subió hace pocos días el video I Put the One Ring in Real Lava (Coloqué el Anillo Único en lava real) y está siendo todo un éxito. Hasta el momento se ha reproducido más de 140 mil veces y en él podemos observar al creador de contenido visitando a un laboratorio especial en la Universidad de Siracusa que trabaja roca volcánica y otros materiales con el fin de crear lava artificial. Para el experimento, Hill presentó un anillo de titanio bañado en oro y lo expuso a lava con más de 1500 grados de temperatura. ¿Cuál fue el resultado? El anillo no se derritió por completo.

En el video se concluye que el anillo del experimento no se derritió debido a la diferencia de temperatura entre la lava y la joya, y que este último permanece entero debido a la capa protectora de su superficie. En la película, el Anillo Único de Sauron cae a los fuegos del Orodruin y se derrite casi instantáneamente, generando la caída de su creador, el final de la Tercera Edad y una nueva era de paz en la Tierra Media. Pero hay algunas cosas que Kyle Hill no tomó en cuenta y que ponen en duda su prueba en el laboratorio.

Te invitamos a leer: Escritora explica por qué sí es posible interpretar a Frodo y Sam como pareja gay

Punto número uno, la lava que utiliza el youtuber se está enfriando, además, el punto de fusión del oro es de aproximadamente 1000 grados centígrados, por lo que sí se derretiría en un volcán, tal vez tardará, pero lo hará. Punto número dos (y el más importante), Kyle Hill no utilizó el verdadero Anillo Único para el experimento, pieza que por sí misma es mágica y de la cual se predijo su destrucción en el Monte del Destino al tocar la lava; solo ahí podía ser destruida porque ese era su punto débil.

Es probable que muy pronto seamos testigos de la creación del Anillo Único en la pantalla chica gracias a la serie de El Señor de los Anillos que Amazon está desarrollando para su plataforma de streaming y que está siendo muy comentada en redes sociales. Las grabaciones permanecieron en el más profundo secreto y los paparazzi no fueron capaces de obtener material revelador, por lo que tendremos que esperar a que el mismo estudio nos presente algún adelanto. Serán meses muy largos hasta el lanzamiento.

Está claro que Amazon busca hacer algo tan grandioso como la trilogía de Peter Jackson, pero ¿podrá hacerlo bien? Los detalles del argumento son algo vagos, sin embargo, OneRing.Net confirmó recientemente que Amazon se hizo con los derechos de algunas partes de El Silmarillion y de Cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media, por lo que seguramente tendremos momentos canónicos en la adaptación, no solo del tipo “fanfiction” como muchos creyeron. Por el momento no se tiene una fecha de estreno y el primer tráiler no llegará pronto.

Puedes mirar el video de Kyle Hill, I Put the One Ring in Real Lava, haciendo clic en el siguiente enlace.

También puede interesarte: Andy Serkis narrará audiolibro de El Señor de los Anillos