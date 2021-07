Película de Harley Quinn en solitario fue considerada por James Gunn, iba a ser como Guasón

James Gunn es uno de los directores más populares del momento, todo gracias a sus películas de Guardianes de la Galaxia y al cercano lanzamiento de El escuadrón suicida - 90%, aventura diseñada para el Universo Extendido de DC que los fans están con altas expectativas; pero el cineasta tiene en mente muchas cosas. Durante una nueva entrevista con Comicbook, Gunn revela que consideró hacer una película de Harley Quinn pero en un universo alterno al estilo de Guasón - 91%. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

El Escuadrón Suicida de James Gunn se perfila para ser uno de los éxitos más grandiosos del verano. Se trajeron de regreso a actores vistos en la entrega anterior tales como Margot Robbie y Joel Kinnaman, quienes protagonizarán una aventura completamente nueva y emocionante. James es un hombre de muchas ideas pero no todas son posibles, sin embargo, confiesa que en algún momento pensó seriamente en desarrollar una película con Harley Quinn como protagonista, una cinta de tipo Elseworlds en la que la famosa antiheroína recibiera los honores que merece. Aquí sus declaraciones.

Bueno, escucha, no es muy diferente con las películas de Guardianes. Quiero decir, hice dos películas de Guardianes que estaban completamente fuera del resto de las historias en ese momento. Realmente nunca tuve que adherirme a nada excepto a donde creé las Gemas del Infinito, así que eso fue todo. No es tan diferente, pero la verdad es que David Ayer hizo un trabajo extraordinario, tanto al trabajar con algunos de estos actores como al elegirlos. Amo el personaje de Harley Quinn. No creo que haya un actor vivo que pueda hacer un mejor trabajo que Margot Robbie. ¿Lo consideré? Sí, definitivamente consideré hacer una [película tipo Joker] con ella, pero me gustó la idea de usar algunos de estos fantásticos talentos que estaban en la primera película y seguir adelante con ellos. Amo a Joel [Kinnaman]. Amo a Viola [Davis]. Quiero decir, ¿quién es mejor que eso? Y Jai [Courtney]. Amo a todos esos actores, así que quería trabajar con ellos.

El Escuadrón Suicida ya tuvo sus primeras proyecciones para la prensa y las reacciones son muy positivas, celebrando la visión de Gunn y colocando la cinta como una de las mejores hechas en el DCEU. Por supuesto que los fans son los que tienen la última palabra y ellos compartirán su veredicto cuando la película llegue a salas de cine y a la plataforma de HBO Max el próximo 6 de agosto como la alternativa ideal para el verano.

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 es la siguiente película de James Gunn, una que ha dejado pendiente debido a rencilla con The Walt Disney Company y a sus compromisos con Warner Bros. El desarrollo de la tercera entrega se retrasó por el despido del director en 2018 y por la pandemia de coronavirus, haciendo imposible las grabaciones y dificultando la conexión del argumento con las otras películas del Universo Cinematográfico de Marvel. Al menos sabemos que tiene un lanzamiento programado para el 5 de mayo de 2023.

James Gunn ha contribuido de forma esencial al cine de superhéroes. Aunque tal vez sus películas no son la gran maravilla del género, si demuestran que el cineasta tiene algo para contar junto a los personajes, y que puede narrar algo en verdad grandiosos con figuras escasamente conocidas por el público (los Guardianes no eran famosos y él los hizo extraordinarios). ¿Qué sigue en la carrera de Gunn después de Vol. 3? Todavía no se sabe pero tal vez ponga en marcha una de esas ideas alternas que viven en su mente.

