Stephen Dorff se arrepiente de hablar mal de Scarlett Johansson y Black Widow

Luego de causar enfado por referirse a la carrera de Scarlett Johansson, el actor Stephen Dorff, a quien seguro apenas recuerdan por Blade - 88%, explicó que quien lo entrevistó lo tomó en un mal momento. Aunque no se arrepiente de lo que implicó sobre la “basura” que son las películas de Marvel y, particularmente, la más reciente que es Black Widow - 87%, le desea lo mejor a su compañero Mahershala Ali quien protagonizará el reboot de la saga en la que él colaboró.

En entrevista con TMZ, el actor Stpehen Dorff lamentó sus comentarios sobre Scarlett Johansson. Hace unas semanas, el intérprete había dicho que se sentía avergonzado por su ex compañera de elenco que tenía que participar en películas que parecían “basura” como Black Widow. Ahora, explica que no estaba en el mejor de los momentos cuando dijo eso en entrevista y que la quiere y la considera una excelente actriz:

Creo que ese sujeto en Inglaterra se obtuvo en un momento en el que estaba hablando mierda. Y me sentí un poco mal por lo que dije, eso a veces pasa. Amo a Scarlett y creo que lo dicho fue sacado de contexto. Es una gran actriz. Le deseo a Mahershala lo mejor con el remake de Blade. Es un actor increíble y le deseo lo mejor con eso.

Los comentarios de Dorff fueron particularmente desconcertantes cuando él había participado, precisamente, en la primera película de Blade, adaptación del cómic de Marvel protagonizada por Wesley Snipes. El actor explicó que no es realmente muy fan de las películas de superhéroes con algunas excepciones, cuando son más “oscuras” y mencionó Iron Man - El Hombre de Hierro - 93% así como Guasón - 91%, igualmente dijo estar emocionado por The Batman .

Johansson jamás dijo nada sobre los comentarios. La actriz, que en 2020 fue nominada a dos premios Óscar por dos películas diferentes, es una con una carrera envidiable. No solamente ha sido aclamada por la crítica y es una consentida del público, sino que también es una de las mejor pagadas de Hollywood. Black Widow - 87% no fue la excepción en ambos casos, pues las reseñas destacaron su trabajo y el filme recaudó más de US $200 millones en taquilla pese a la pandemia.

Esta no es tampoco la primera vez que alguien, cineasta o actor, critica a las películas de Marvel ya sea por su calidad o por el impacto que han tenido en una industria obsesionada por replicar el éxito de su franquicia con más películas de superhéroes. Lo extraño en el caso de Dorff es que fueron muy precisos sobre la actriz, a diferencia de otros que se centran en general sobre el sistema de estudios y el carácter comercial detrás de ellos.

Black Widow continúa en cines y en Disney Plus mediante un pago extra. Mientras tanto, el remake de Blade apenas acaba de conseguir a su director y sigue en preproducción. Aunque la primera mención a los feroces vampiros del universo de Marvel la tuvimos en Loki - 96%, todavía falta mucho tiempo hasta que veamos al actor dos veces ganador del Óscar usar la icónica espada para acabar con la amenaza de los chupasangres en la continuidad de la franquicia.

