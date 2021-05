Una teoría explicaría por qué los Eternals no ayudaron a los Vengadores y Neil Gaiman podría estar de acuerdo

Esta semana salió el muy esperado primer tráiler de Eternals. Éste generó toda clase de reacciones. Algunos celebraron que por fin se hubiera estrenado. Los fans mexicanos se emocionaron porque les pareció ver Chichén Itzá en una parte de ese video. Otros tanto se alegraron enormemente de que Sprite se refiriera a Steve Rogers como Capitán Rogers porque eso implica que hay un nuevo Capitán América: Sam Wilson.

Dicho eso, no todo fue celebración y alegría. Algo del tráiler hizo enfadar a muchísimos fans. Y no, no me refiero a la diversidad. Eso fue bien visto por mucha gente. Me refiero al hecho de que se dijo que ellos no interfieren con la humanidad, pero ahora algo los ha hecho cambiar de opinión. El problema con esto es que implica que todas las amenazas previas del MCU no los animaron a defender a la humanidad. Para muchos es incoherente que ellos no hayan ayudado a la raza humana cuando Thanos acabó con la mitad de la vida del Universo. Esto se vuelve peor si tomamos en cuenta que en los cómics este personaje es un Eternal. Así es. Es un miembro de esa raza, pero de la luna de Saturno, Titán. En el MCU, Red Skull confirmó que los padres de este villano son A'Lars y Sui-San. Ellos en los cómics son miembros de esta raza inmortal. Cabe decir que Marvel lanzó una instalación para promocionar esta nueva película en la que se vincula claramente a este ser como un miembro de esta especie:

Se dice que el origen de Thanos está en la luna más grande de Saturno, Titan, lo que lo hace titaniano en naturaleza. Sin embargo, dicen los rumores que Thanos es el último de una antigua y altamente sofisticada especie conocida a lo largo del universo como los Eternals.

Eso hace que sea rarísimo que no hayan ayudado a la humanidad contra alguien que tiene una clara vinculación con ellos.

Por supuesto, estamos todos seguros de que en la película esto se va a explicar de una u otra forma. Como ha mencionado We Got This Covered, los fans ya han formulado una teoría que pueda explicar esto. Ésta es que Marvel está adaptando de una u otra forma la serie de Eternals que fue escrita por Neil Gaiman . En su versión las memorias de los Eternals fueron borradas por Sprite. Este ser inmortal estaba enojado de verse como un niño de 11 años por siempre. Por ello, utilizó al Dreaming Celestial para alterar la realidad y convertirse en un niño normal, para así poder envejecer. En el proceso borró la memoria de todos los Eternals. No fue hasta que Ikaris recuperó sus recuerdos que empezó a buscar a los demás.

Hay dos cosas que refuerza esta teoría. La primera es el hecho de que ya se dijo que tienen identidades secretas. Sersi es una curadora de un museo, un poco a lo Mujer Maravilla, Kingo es una estrella de Bollywood y Phastos tiene un esposo arquitecto, quien asumimos que no sabe que se casó con un Eternal. Todos hemos asumidos que son identidades que tomaron para ocultarse, pero esta teoría indicaría que en realidad no saben quiénes son realmente y lo van a descubrir durante la película.

Lo otro que refuerza esto es el hecho de que Neil Gaiman al ver el tráiler habló de su versión de la historia. Hay quien interpreta esto como una señal de que el escritor ha reconocido elementos de su versión en la película:

Yo vi esto y me dieron escalofríos por la manera en que los fuegos que Jack Kirby encendió han pasado de creador a creador y siguen ardiendo. Estoy contento de que toqué la flama que Jack encendió en los Eternals y que la pude pasar.

I watched this and got shivery at the way that the fires that Jack Kirby lit get passed from creator to creator, and keep burning.



I'm glad I got to touch the flame Jack kindled, on the Eternals, and to pass it on. https://t.co/TL1GHVUTNt — Neil Gaiman (@neilhimself) May 24, 2021

