El Ejército de los Muertos podría convertirse en la película más vista de Netflix a nivel mundial

Aunque Zack Snyder ha logrado mantenerse en boca de todos en los últimos meses por la realización y el éxito de La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%, el cineasta ha luchado por mantener al borde su más reciente proyecto sin que éste se llegue a opacar por su propia película de superhéroes. El ejército de los muertos - 78% ha logrado generar conversación bastante diversa, pero, además, se ha establecido como la película más vista a nivel mundial en Netflix durante su primera semana.

El regreso de Snyder al mundo de los muertos vivientes después de 17 años del lanzamiento de El Amanecer de los Muertos - 75%, presenta una realidad apocalíptica en la que las ciudades han sido tomadas por los zombies y un grupo de mercenarios se organizan para hacer un atraco en Las Vegas. Más que una historia de monstruos, la cinta pretende mostrar en segundo plano una historia familiar conformada por el lazo entre padre e hija.

Protagonizada por Dave Bautista, Ana de la Reguera, Ella Purnell, Omari Hardwick y Garret Dillahunt , El ejército de los muertos ha dividido opiniones en cuanto a la hechura del proyecto pues, aunque se trata de un género ya conocido y explorado por el director que busca darle un lugar más importante a sus personajes, hay quienes aún se cuestionan ciertas decisiones como el desenfoque de algunas escenas.

Más que la conversación que se ha generado sobre la película, Netflix ha anunciado en sus redes oficiales que se espera que ésta se convierta en el proyecto original del gigante del streaming más visto durante sus primeras cuatro semanas en el catálogo en todo el mundo; además, según el reporte que comparte la plataforma, hasta ahora ha sido vista en más de 72 millones de hogares, y todo pinta a que seguirá creciendo de manera importante.

72 million households are betting on dead.



ARMY OF THE DEAD has been the #1 film around the world and is projected to be one of Netflix’s most popular films ever in its first 4 weeks. pic.twitter.com/85foTPFAny