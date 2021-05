Fallece Samuel E. Wright, voz de Sebastián en La Sirenita

Las voces de doblaje que le dieron sentido a la infancia siempre serán importantes. Esta tarde se anuncia el lamentable fallecimiento de Samuel E. Wright a los 74 años, conocido en la industria del entretenimiento por interpretar al cangrejo Sebastián en la película animada de 1989, La Sirenita - 92%. La noticia llega a través de redes sociales, específicamente el perfil en Facebook de Montgomery, Nueva York, poblado en el que vivió. Samuel fallece a los 74 años producto de un cáncer de próstata.

Suscríbete aquí a Disney Plus

Para el clásico animado de Disney, Samuel dobló al famoso crustáceo e interpretó las míticas canciones “Under the Sea” y “Kiss the Girl”, un par de temas que pasaron a ser clásicos de culto con interminables covers en Internet. Pero el trabajo de Wright junto a Disney no terminó con aquella película, pues también regresó para el papel de Sebastián en The Little Mermaid II: Return to the Sea, The Little Mermaid: Ariel's Beginning, Disney's House of Mouse, Marsupilami y los 31 capítulos de la serie de televisión The Little Mermaid emitidos por Disney Channel de 1992 a 1994. En Latinoamérica no tuvimos buena fortuna cuando se trató de contar con la misma voz de Sebastian para las diferente producciones sobre las aventuras de Ariel.

Aquí las palabras dedicadas a Samuel E. Wright a través de la página oficial del condado de Montgomery en Facebook.

Sam y su familia han impactado a innumerables jóvenes del Valle de Hudson, siempre inspirándolos a llegar más alto y a profundizar para convertirse en la mejor versión de sí mismos. Además de su pasión por las artes y su amor por su familia, Sam era más conocido por entrar en una habitación y simplemente brindar ALEGRÍA PURA a aquellos con quienes interactuaba. Le encantaba entretener, le encantaba hacer sonreír y reír a la gente y le encantaba amar.

Te invitamos a leer: Películas animadas que deberían adaptarse a live-action

Wright también también se hizo notar en Broadway gracias a puestas en escena como Jesucristo Superestrella, Two Gentlemen of Verona, The Tap Dance Kid y El Lion King, en esta última interpretó al imponente rey Mufasa durante temporadas muy tempranas de la producción. Su legado se mantendrá vivo para siempre.

La Sirenita es una de las películas Disney más queridas por los fanáticos. Desde su estreno hace varias décadas, la princesa marina de cabello rojo y ojos azules ha pasado a convertirse en un icono de masas y en un ejemplo de aventura y perseverancia para cientos de miles. Su éxito ha inspirado a Disney a producir una versión live-action, tal y como ya pasó con otros clásicos animados.

Por el momento no se tiene una fecha preparada para el estreno del live action de La Sirenita, pero esperamos que Disney lo anuncie muy pronto. Halle Bailey tomará el papel estelar de la princesa Ariel, además, también contaremos con la participación de Jacob Tremblay como Flounder y Awkwafina como Scuttle, Jonah Hauer-King como el príncipe Eric y Javier Bardem como el poderoso Rey Tritón. Estamos seguros de que, a pesar de los numerosos comentarios en contra de la actriz elegida para el rol estelar, esta versión de La Sirenita se convertirá en un éxito de taquilla.

Las películas bajo el sello Disney son el pan de cada día para muchas personas. La empresa se ha dedicado a producir numerosos éxitos que han pasado a la historia y que al día de hoy siguen siendo disfrutadas por millones; aunque la animación fue durante muchos años su fortaleza máxima, también se ha dedicado al desarrollo de aventuras en acción real y no parece que vaya a detener sus planes de adaptación pronto.

También puede interesarte: Star Wars: fans exigen una película o serie secuela para Han Solo