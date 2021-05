Paul Schrader defiende el casting de Kevin Spacey en nueva película

Luego de que en 2017 recibió varias acusaciones de conducta sexual inapropiada por parte de jóvenes actores que trabajaron con él, Kevin Spacey (House of Cards - 85%, Belleza Americana - 88%) se prepara para volver a la actuación, pues de manera irónica fue seleccionado por el director italiano Franco Nero para interpretar a un investigador de casos de abuso sexual y pedofilia en su nueva película L'uomo Che Disegno Dio.

Te puede interesar: Kevin Spacey regresa al cine con un drama de abuso sexual, después de las acusaciones por comportamiento inadecuado

Como era de esperarse, la elección de Spacey para dicho papel recibió múltiples críticas, entre ellas la del mismo Mark Ebenhoch, uno de los actores que acusó al protagonista de House of Cards de conducta sexual inapropiada en el set de la película de 1995 Outbreak. Ebenhoch condenó el casting en una entrevista con TMZ y lo calificó de arrogante, irresponsable y absurdo. Sin embargo, ahora, el productor de la cinta, Louis Nero, salió a la defensa del intérprete de 61 años (vía IndieWire). Pero no solo él, también una leyenda viva de Hollywood: Paul Schrader .

En una respuesta para CNN (vía IndieWire), Nero defendió el casting de Spacey y dijo que cree que las acusaciones son falsas, además sentenció que escogió al intérprete por ser un gran actor. El director Franco Nero compartió sentimientos similares cuando el casting de Spacey se anunció por primera vez este fin de semana, pues se mostró muy emocionado de poder contar con la participación del actor en su nueva película. Spacey compartirá créditos con la legendaria Vanessa Redgrave, esposa de Nero.

Spacey no solo fue acusado de conductas sexuales inapropiadas por Mark Ebenhoch, el actor Anthony Rapp fue uno de los primeros en declarar que en 1986, siendo aún menor de edad, había sido acosado sexualmente por el protagonista de Belleza Americana durante una fiesta celebrada en la residencia de este.

Debido a esto, la elección del actor para un papel que involucra investigar casos de abuso sexual y pedofilia sí se siente algo forzada, irónica, absurda y hasta ofensiva para aquellos que se atrevieron a alzar la voz. Schrader, (First Reformed - 95%, Vidas al Límite - 71%), guionista de la aclamada Taxi Driver - 98%, y frecuente colaborador de Martin Scorsese, compartió un mensaje en Facebook como apoyo al actor de Sospechosos Comunes - 88%.

Te recomendamos: Kevin Spacey podría librarse de otra acusación si el demandante se mantiene en el anonimato

Ya era hora. Si es culpable de un crimen, métanlo a la cárcel. Si no, déjelo actuar. Muchos grandes artistas han sido malas personas.

En 2018, Schrader se ofreció para elegir a Spacey en su nueva película, pues señaló que los crímenes de la vida no debían afectar el arte. Asimismo, escribió en aquel momento que Spacey debería ser castigado como persona, pero no como artista, porque eso castigaría también al arte. Luego de su polémica publicación Schrader reveló que A24 le solicitó que ya no publicara nada al respecto, pues estaba en medio de la temporada de premios con su aspirante al Oscar First Reformed - 95%.

Spacey fue visto por última vez en una película en Billionaire Boys Club, de 2018, y también apareció en la cinta de acción de Edgar Wright (Una Noche En El Fin Del Mundo - 89%) de 2017 Baby - El Aprendiz del Crimen - 93%. Desde entonces, ha seguido intentando regresar a la actuación a través de videos de YouTube en los que canaliza la personalidad de Frank Underwood, su personaje en House of Cards.

No te vayas sin leer: Martin Scorsese y Paul Schrader harán serie sobre los orígenes del cristianismo