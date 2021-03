Godzilla vs. Kong tiene dos homenajes a Neon Genesis Evangelion

Mientras que los superhéroes parecen ser los personajes favoritos del público en la actualidad, todavía hay muchos que añoran ver a monstruos gigantescos (y robots) peleando y destruyendo edificios a su alrededor, y para cubrir esa necesidad ha llegado Godzilla vs. Kong - 85%, película que no decepcionó a los fans y sorprendentemente ha recibido críticas positivas en su mayoría. Lo que no todos saben es que cuenta con dos homenajes a Neon Genesis Evangelion, el legendario anime sobre robots y monstruos gigantes que marcó a toda una generación.

Neon Genesis Evangelion, creado por Hideaki Anno, trata sobre el conflicto de la humanidad contra terribles criaturas conocidas como Ángeles (apóstoles en su versión original en japonés). Para hacer frente a dichos seres, los humanos cuentan con los Evas, monstruos gigantes con toda la apariencia de un robot, pero que realmente se trata de bio mechas. Debido al uso de símbolos religiosos judeocristianos, la serie fue polémica en Occidente y es una de las favoritas en parte por su enigmático final.

En Godzila vs. Kong el director Adam Wingard o el guionista Terry Rossio quisieron rendir homenaje a Evangelion. De acuerdo con IGN, la película tiene dos referencias al anime, la primera y más obvia es la escena de los portaaviones donde transportan a Kong y Godzilla empieza a atacar por debajo del agua. Esa escena es muy similar al capítulo 8 “Asuka llega a Japón”, donde Asuka Langley aparece por primera vez y mientras viaja su unidad Eva en un portaaviones son atacados por el ángel Gaghiel.

Igual que en Evangelion, donde los humanos se ven obligados a activar el Eva 02 para pelear con el monstruo marino, en Godzilla vs. Kong deben liberar a Kong para que se enfrente al reptil gigante. Así como en la serie animada, antes de que se desate el duelo entre monstruos, los humanos tratan infructuosamente de detener a Godzilla con armas convencionales como torpedos y misiles.

La otra escena que tiene una sutil referencia al primer capítulo de Evangelion, es cuando [alerta de SPOILER], el personaje de Demián Bichir le ordena al hijo del Dr. Serizawa que active a Mechagodzilla, momento muy similar a cuando Gendo Ikari ordena a su hijo que se suba al Eva 01 con la icónica frase "Súbete al maldito robot, Shinji".

En el pasado los fans de Evangelion también señalaron varias similitudes del famoso anime con la cinta de Guillermo del Toro Titanes del Pacífico - 71%, no obstante, en esa ocasión el cineasta mexicano declaró que su obra era un homenaje a diversos monstruos gigantes que lo marcaron en su infancia, pero la serie de Hideaki Anno no era una influencia directa.

El creador de Evangelion también fue responsable del guión y la co-dirección de Shin Godzilla - 88%, un reboot de Gojira (1954) que fue la respuesta japonesa a Godzilla (2014) - 74%, la primera entrega del MonsterVerse que retomó al kaiju en su etapa donde funge como un héroe de la Tierra y no como en sus orígenes que era una amenaza y una alegoría de la energía nuclear.

La entrega anterior del MonsterVerse, Godzilla II: El Rey de los Monstruos - 41%, fue bien recibida por los fans porque brindó mucha más acción y más monstruos que su predecesora, pero a diferencia de Kong: La Isla Calavera - 76%, que tuvo una recepción más o menos positiva por parte de la crítica y una buena recaudación en taquilla, Godzilla II: El Rey de los Monstruos falló en ambos sentidos. En el caso de Godzilla vs. Kong hay buenas expectativas de recaudación en taquilla, a pesar de que estamos todavía en la pandemia de Covid-19. En cuanto a las reacciones del público y la crítica, ya sabemos que fueron mucho mejores que las de la cinta anterior.

